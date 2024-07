Pale duga svjetla: Rafalei će iduća dva dana letjeti po noći

U sklopu planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će 8. i 9. srpnja 2024. redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, kao i probijanje zvučnog zida, objavio je MORH.

Dodaje da se u ponedjeljak i utorak od 17:00 do 19:00 sati te od 21:00 do 23:00 sata očekuje pojačana buka tijekom provedbe planiranih letačkih aktivnosti, iznad područja Slavonije i Like.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 01:21 Rafalei u niskom letu na Jarunu | Video: 24sata Video

Dans se, također, od 17:00 do 19:00 sati očekuje probijanje zvučnog zida na području Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko–moslavačke, Ličko–senjske, Zadarske i Primorsko-goranske županije.

Inače, prvi je ovo put, nakon dugo vremena da će avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva letjeti po noći. MIG-ovi, podsjetimo, to nisu radili.

- Ističemo kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj - rekli su iz MORH-a.

Zbog navedenih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske ovim putem građane mole za podršku pilotima tijekom njihove obuke, kao i za strpljenje i razumijevanje zbog pojačane buke.

- Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, odnosno Republika Hrvatska, započeli su dolaskom Rafalea u Hrvatsku vojsku dugoočekivano novo poglavlje nadzora i zaštite zračnog prostora, koje pridonosi većoj sigurnosti svih hrvatskih građana - zaključuju iz MORH-a.