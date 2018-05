Pale su temperature: I danas očekujte pljuskove i grmljavinu

Promjenljivo oblačno uz povremenu kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za ponedjeljak. Oborine ponegdje mogu biti obilnije, osobito u zapadnijim područjima. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjereno jugo te jugozapadnjak, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

U utorak će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Na Jadranu i u predjelima uz Jadran uz više oblaka mjestimice pljuskovi i grmljavina, a sredinom dana i poslijepodne lokalnih pljuskova bit će ponegdje i u ostalim predjelima unutrašnjosti. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu ponegdje i jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od šest do 11, na Jadranu od 13 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 21 stupnjeva, u gorju malo niža.

Na kopnu će u srijedu i četvrtak biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kratkotrajna kiša ili pljuskovi, osobito u utorak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Bit će osjetno svježije nego u proteklom razdoblju s najvišom temperaturom zraka od 17 do 22 stupnja Celzija. na Jadranu će, pak, u srijedu i četvrtak i dalje biti nestabilno. Bit će lokalnih pljuskova s grmljavinom, izraženijih u utorak. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Ipak, očekuje se blagi porast temperature.