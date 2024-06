Pali se crveni alarm: Sutra nas čeka vrhunac toplinskog vala, jača i dotok pijeska iz Sahare

Barem djelomice sunčano i vruće uz vrhunac toplinskog vala. Lokalno u unutrašnjosti prema večeri i u noći mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno i izraženiji. Vjetar većinom slab, prolazno do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna od 35 do 40 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Foto: DHMZ

Toplinski val koji ovih dana hara Hrvatskom sutra će dosegnuti svoj vrhunac, ali dobra je vijest da nas već za vikend očekuje promjena vremena i olakšanje u vidu kiše i pada temperature, a moguća su čak i grmljavinska nevremena.

Temperatura u Rijeci i Dubrovniku dosegnut će 34, Zagrebu 36, Osijeku 37, Splitu 38 i Kninu 39 stupnjeva. Za tri regije, dubrovačku, splitsku i kninsku upaljen je i crveni meteoalarm. No, već od nedjelje trebali bi lakše disati. Temperature će se spustiti na oko ili ispod 30 stupnjeva.

Danas su već oboreni temperaturni rekordi za lipanj - u Splitu je tako izmjereno čak 38,9°C.

Ipak, za vikend polako stiže nešto svježiji zrak, a zbog izmjene zračne mase moguća su grmljavinska nevremena, uglavnom na sjeveru zemlje.

Još sutra će jačati dotok saharskog pijeska koji bi s dolaskom svježijeg zraka za vikend trebao otići dalje na istok, prognozira meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc.