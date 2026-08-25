Palmer: Jačanje Europe najbolji je odgovor na postojeće ugroze

Ruska agresija na Ukrajinu suočila je Europu s činjenicom da je izložena egzistencijalnoj prijetnji na koju mora odgovoriti većim jedinstvom, a to uključuje i integraciju zapadnog Balkana, ocijenio je dugogodišnji američki diplomat Matthew Palmer koji odlično poznaje stanje na europskom kontinentu.

Palmer, koji je nakon tri desetljeća službe nedavno napustio State Department i angažirao se u privatnom sektoru, bio je zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika zadužen za Europu kao i posebni izaslanik za zapadni Balkan u vrijeme administracije Joea Bidena.

U toj je ulozi bio i posrednik u pregovorima o izmjenama izbornog zakona BiH vođenim 2022. godine, koji su gotovo doveli do sporazuma između hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novom načinu izbora članova Predsjedništva BiH kako bi se izbjeglo postojeće preglasavanje Hrvata.

Sada je u intervjuu za agenciju Fena objavljenom u utorak rekao kako nedovršenu integraciju zapadnog Balkana u europske i euroatlantske strukture treba shvatiti kao ozbiljan problem jer to ostavlja prostor koji Rusija koristi produbljujući postojeće političke i društvene podjele. Sve to utječe na sigurnost na europskom kontinentu.

"Promjene u europskom sigurnosnom prostoru samo dodatno naglašavaju važnost integracije zapadnog Balkana u europske i euroatlantske institucije", kazao je Palmer.

Komentirajući opetovane pozive iz Washingtona europskim saveznicima da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu, Palmer je ocijenio da jačanje europskih sigurnosnih kapaciteta ne mora značiti slabljenje transatlantskog partnerstva.

Očekuje da će snažnija i sposobnija Europa imati i veći utjecaj na određivanje vlastite sigurnosne politike. Jača Europa, kako je zaključio, potaknut će SAD na jače partnerstvo unatoč činjenici da bi takav razvoj događaja "mogao frustrirati dio Amerikanaca", čime je očito aludirao na politiku sadašnje američke administracije.

"Ako su europske zemlje politički snažne, ako su njihove demokracije snažne i ako su njihove ekonomije snažne, prilično sam uvjeren da Europa kolektivno i Europa u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama može odgovoriti na sve izazove", rekao je Palmer.

Sugerira kako se mora odlučnije djelovati na integriranju zapadnog Balkana u europske i NATO strukture kako bi se zatvorila postojeća "rupa" u sigurnosnoj arhitekturi. Građanima BiH, koja kronično zaostaje u procesu euroatlantskih integracija, poručio je da se što prije mora postići konsenzus o političkoj budućnosti države i izgradnji zajedničkog identiteta.

"Potrebno je razviti osjećaj zajedničkog identiteta koji je nešto drugo osim etničkog, koji je nacionalni identitet, kao i jasno razumijevanje da su svi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na etničku pripadnost, zajedno u istom čamcu i da će se zajedno uzdići ili zajedno potonuti", kazao je Palmer.