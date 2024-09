'Pandemija poput one s Covid 19 je sigurna stvar. Bilo bi glupo misliti da se to neće ponoviti'

Pandemija velika poput one s Covid 19 koja je ubila 7 milijuna ljudi je sigurna stvar. Ona će se dogoditi, rekao je britanski profesor Sir Chris Whitty, prenosi The Guardian. Profesor je kritizirao britanski zdravstveni sustav koji je u korona krizi ostao bez mjesta na intenzivnoj za najteže pacijente. Kaže kako su za to krivi političari.

- Situacija je bila katastrofalna, a bila bi još gora da nije bilo lockdowna - rekao je profesor Whitty i dodao kako moramo pretpostaviti da bi se ovakva pandemija mogla ponoviti.

- To je sigurna stvar. Bilo bi glupo misliti da neće više biti asimptomatskih prijenosa smrtonosnih virusa - rekao je profesor Whitty.

Doktor se rasplakao

Nedavno je u Engleskoj bila istraga o pandemiji Covid-19 i mogućim propustima.

Profesor Kevin Fong bio radio je 7 dana u tjednu kad je Englesku pogodilo najgore razdoblje pandemije. Pitali su ga kako je bilo raditi, a on se više puta rasplakao dok je pričao o svojem iskustvu.

- Izgledalo je poput terorističkog napada, ali svaki dan. Pacijenti su padali s neba. Bilo je toliko smrti da je to bilo šokantno. Neki odjeli nisu imali više gdje stavljati preminule pa su ih spremali u vreće za smeće - rekao je profesor Fong, prenosi Guardian.

- Trebalo bi povećati kapacitete kako bismo se u budućnosti mogli bolje postaviti. Velika Britanija ima jako mali kapacitet intenzivne skrbi - rekao je i spomenuo utreniranost osoblja.

- Bez njih se ne možemo boriti s nekom budućom pandemijom. Možete kupiti krevet, možete povećati prostor, čak i staviti uređaje s kisikom... Ali taj cijeli sistem je limitiran ako nemate osoblje koje je iskusno boriti se u takvoj krizi - rekao je.