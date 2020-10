'Pandemija snažno gospodarski najviše pogađa zapadni Balkan'

Države zapadnog Balkana će u 2020. zbog pandemije prouzročene koronavirusom doživjeti realni pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 4,8 posto, a najteže će posljedice osjetiti Crna Gora, Kosovo i Albanija

<p>Prema najnovijoj analizi Svjetske banke (WB) objavljenoj u četvrtak, najmanju će štetu pretrpjeti Srbija, BiH i Sjeverna Makedonija.</p><p>Redoviti ekonomski izvještaj (RER) Svjetske banke korigirao je procjene koje su iznesene u travnju, imajući u vidu novi val pandemije i posljedice koje je ranije bilo nemoguće predvidjeti.</p><p>Prognoze pada BDP-a sada su u prosjeku lošije za 1,7 posto, no velike su razlike među državama.</p><p>Za Crnu Goru negativna stopa BDP-a procjenjuje se na čak 12,4 posto, dok je za Srbiju i BiH ona 3 odnosno 3,2 posto.</p><p>Loše prognoze za Crnu Goru donekle ublažavaju procjene kako će se ta zemlja među svim zapadnobalkanskim državama 2021. godine najbrže oporaviti pa joj u Svjetskoj banci predviđaju stopu rasta BDP-a od 6,9 posto.</p><p>Prognoze za iduću godinu optimistične su i za Albaniju, koja bi mogla zabilježiti rast BDP-a od 5 posto, dok je za ostale zemlje regije ta stopa projicirana u rasponu od 3 do 3,7 posto.</p><p>Pandemija je posebne izazove prouzročila na tržištu rada u ovoj regiji, ugrožavajući ukupni gospodarski napredak koji je do sada postignut. Svjetska banka upozorava kako je tijekom prvih šest mjeseci ove godine u regiji ugašeno čak 139 tisuća radnih mjesta. Procjena je kako je dodatnih 300 tisuća ljudi na zapadnom Balkanu u tom razdoblju postalo siromašno. </p><p>Na te izazove vlade država regije odgovaraju suočene s fiskalnim deficitom, jer dok prihodi od potreza padaju one moraju izdvajati sve više novca da bi ublažile ekonomsko usporavanje.</p><p>Uz neizvjestan kraj ekonomske krize vjerojatno je da će pritisak na tržišta rada i prihod potrajati još nekoliko narednih mjeseci, stoji u analizi Svjetske banke.</p>