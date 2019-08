Panika: Nakon praska nastao stampedo, ozlijeđeno 22 ljudi

Times Squareom se u utorak oko 21.45 sati po lokalnom vremenu u trenu proširila panika. Odjeknuo je prasak motora, a ljudi su mislili da je riječ o pucnju pištolja. Masa ljudi je počela bježati prema južnom i sjevernom dijelu slavnog trga i u obližnje ulice. Kao i obično na trgu je tada bio veliki broj ljudi. Situacija se brzo normalizirala, a policija je objavila da nije bilo pucnjave i da mole ljude da ne paničare. Ozlijeđeno je 22 ljudi.

Eyewitness captured the moment tourists and residents sprinted for their lives in abject panic after fears of GUNSHOTS in Times Square



STORY: https://t.co/4Gy7FzShER pic.twitter.com/tuYRKDwVn5