Panika u Engleskoj: Procurile su poruke o prosvjedima na čak 38 lokacija! Digli 6000 policajaca

Brojni krajnji desničari okupili su se na prosvjedu te najavljuju da će izazvati još veći kaos diljem zemlje nakon što su nasilni neredi izbili u mnogim gradovima diljem Velike Britanije, uključujući Manchester, Liverpool, Belfast i Birmingham.

Policija je diljem Britanije mobilizirala 6000 policajaca kako bi spriječila još veći nered nakon što je 38 lokacija danas navodno bilo meta rasističkih prosvjeda u porukama koje su razbojnici podijelili na društvenim mrežama.

Jučer je grupa mladih napala trgovinu u vlasništvu migranata, a bilo je i izvještaja da su nasilnici razvalili vrata stranim državljanima.

Jedan tinejdžer je postao prvi čovjek zatvoren zbog sudjelovanja u neredu dok su tisuće policajaca u pripravnosti zbog novih nereda ovog tjedna.

Od ukupno 18.000 obučenih policajaca za suzbijanje nereda u Jedinicama za potporu policije diljem Engleske i Walesa sada je raspoređeno oko 30%, što je ukupno 5.950 policajaca.

Anti-immigration protests continue to take place around the UK | Foto: Hollie Adams/REUTERS

Šefovi policije vjeruju da je najgore nasilje već viđeno i očekuju još dan ili dva nasilja, ali su spremni ako se ono i dalje nastavi. Aktivisti krajnje desnice planiraju novi val nereda ovaj tjedan s gotovo 40 lokacija koje se dijele na kanalima društvenih medija. Na platformi Telegram piše se o 38 mjesta i gradova potencijalno suočenih s ružnim sukobima na svojim ulicama.

