Panika u Rogoznici: Ženu je više puta ubo ‘vatreni crv’?

Stariju ženu u rogozničkoj uvali Peleš u plićaku je navodno opekao, bolje rečeno više puta ubo, ‘vatreni crv’ početkom ovog tjedna. Gospođi inicijala M.Ž., koja je htjela ostati anonimna, ubrzo je počela naticati noga, a bolovi i žarenje su postali toliko nesnošljivi da je istu tu večer primljena na hitnu, piše Šibenski portal.

- Kupala sam se na novoobnovljenoj plaži u uvali Peleš koja je napravljena od strane Općine Rogoznica prije nekoliko godina. Otplivala sam i sjela u plićak kako bi razgibavala nogu s kojom imam problema. Odjednom sam osjetila ubod i vidjela da mi se crv crvenkaste boje uhvatio za nogu. Odmah sam osjetila bol, skinula sam neke bijele bodlje iz noge i izašla vani na plažu – kaže Rogozničanka koja živi u neposrednoj blizini plaže.

Ubrzo je,kaže žena, u okolnim mjestima, posebice u Zečevu, koje je najbliže toj plaži zavladala panika. Nastao je veliki strah za djecu koja se najčešće kupaju u plićaku gdje su se odnedavno vatreni crvi pojavili, a ima ih, kako piše portal priličan broj.

No u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije ne znaju za ovaj slučaj.

- Prvi put čujem od vas za te crve. Ne znam koje su to životinje. To nam mora biolog potvrditi, no mi njega nemamo u našoj službi. Postoji biolog u Zavodu u Splitu, a netko od ljudi mora prijaviti pojavu opasnih životinja - rekla je epidemiologinja dr. Ankica Parat Baljkas.

Priroda Hrvatske je pisala kako 'vatreni crv' ako osjeti da je u opasnosti, čekinje širi i podiže prema gore u obrambeni položaj.

- Čekinje su vrlo tanke i čvrste poput iglica i na sebi nose otrov. Vrhovi lako pucaju te otrov prodire u tkivo grabežljivca ili neopreznog ronioca. Otrov izaziva jaku iritaciju, javljaju se crvenilo i dugotrajan svrbež, a otud i ime ove vrste. U osjetljivijih ljudi može čak nastati kratkotrajna paraliza dijela tijela. Treba što prije ukloniti eventualno zaostale čekinje ljepljivom vrpcom, rukavicom ili krpom i ubodeno mjesto isprati hladnom morskom vodom. Poslije toga na mjesto uboda treba staviti obloge od alkohola i namazati ga nekom od antihistaminskih masti. Ako su simptomi u ubodenog teži, treba potražiti liječničku pomoć - navodi Priroda Hrvatske.

