Panika u YouTubeu: 'Skrivamo se u uredu. Čuli smo pucnjeve'

BBC javlja da se čuje pucnjava u sjedištu YouTubea u San Brunu, na sjeveru Kalifornije.

Active shooter at YouTube san bruno pic.twitter.com/Wz79VIjuCP — Ollie G (@odigenous) April 3, 2018

Na mjestu događaja je Hitna pomoć, a policija moli građane da se ne približavaju.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

Google, u čijem je vlasništvu YouTube, objavio je da istražuju potencijalni incident.

Ima ranjenih?

Prema prvim informacijama, u zgradu je upala zasad neidentificirana naoružana osoba i otvorila paljbu, pri čemu su najmanje dvije osobe ranjene.

Lokalna bolnica je potvrdila kako su zaprimili nekoliko pacijenata koje povezuju s ovim incidentnom. No, ništa detaljnije o ranjenima nisu kazali.

'Vidio sam kapljice krvi na podu'

Nekoliko djelatnika YouTubea objavilo je da su čuli pucnjeve, ali ta informacija zasad nije službeno potvrđena.

Todd Sherman napisao je da je sjedio na sastanku kad je odjednom čuo buku i vidio kolege kako trče. Pomislio je da je riječ o potresu.

- Nismo znali što se događa, a ljudi su i dalje trčali u panici. Činilo se kao nešto ozbiljno, a ne kao da je riječ o vježbi. Krenuli smo prema izlazu i onda nam je netko rekao da je u zgradi naoružani napadač. Pogledao sam prema podu i vidio kapljice krvi - kazao je Todd Sherman.

- Čuo sam pucnjeve i vidio ljude kako trče. Sad sam zabarikadiran u uredu s ostalim kolegama - objavio je Vadim Lavrusik.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018