Panika zbog aviona: Zatvorili su Bijelu kuću i Capitol Hill...

Nakon što je u utorak u zračni prostor Washingtona ušao avion s kojim nisu mogli komunicirati, Bijela kuća, rezidencija predsjednika Donalda Trumpa i njegove obitelji, bila je zatvorena iz sigurnosnih razloga.

Isto tako, Capitol Hill, gdje se nalaze neke od najvažnijih državnih i kulturnih institucija SAD-a, Kongres koji zasjeda u palači Capitol, Kongresna knjižnica i Vrhovni sud, bio je evakuiran zbog straha od terorističkih napada.

VIDEO

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq