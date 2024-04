Pantovčak šuti o ostavci, Grbin za 24sata: A Butković sve zna osim što je pisao Josipi Rimac...

HDZ-ov potpredsjednik Vlade i stranke Oleg Butković je jutros objavio da Zoran Milanović sutra planira dati ostavku i tako napraviti šok u završnici kampanje za parlamentarne izbore. Odmah nakon te objave smo poslali poruku i glasnogovorniku predsjednika Nikoli Jeliću kako bi provjerili je li to točno, a pokušali smo kontaktirati i druge ljude bliske Milanoviću i istaknute SDP-ovce. Ali već duže od sat vremena nema nikakvih odgovora s Pantovčaka. Nije se oglasio niti Milanović na Facebooku.

Radi se o informaciji koju mogu lako opovrgnuti ako nije točna.

- Pitajte Butkovića, on sve zna, osim kakve je poruke slao Josipi Rimac - odgovorio nam je pak porukom predsjednik SDP-a Peđa Grbin, ali nije niti opovrgnuo niti potvrdio informaciju o ostavci. Za 11 sati je u Uredu predsjednika planirano obraćanje Zorana Milanovića. On će uručiti odlikovanja i dodijeliti počasne činove brigadnih generala braniteljima iz Domovinskog rata.

Podsjetimo, Butković je jutros objavio sljedeći status:

- Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? SUTRA DAJEŠ OSTAVKU!! Panika, ha? Kampanja ti je u rasulu, krčmar (kako me posprdno zoveš) razotkrio te kao lažova i sada tražiš šok terapiju da probaš napraviti preokret. Ali imaš jedan veliki problem, Zorane. Ti si pročitana knjiga!! Ta ostavka ništa ti neće donijeti. A znaš zašto? Zato što ljudi vide da te vodi mržnja, destrukcija i zlo. Ne može ti jedini program biti - pohapsit ću vas sve, sve ću vam uzeti, uključujući i moju kravicu Milovu. Da si bio frajer, što nisi, i dao ostavku kad si raspisao izbore, e to bi bilo vrijedno poštovanja. Ovo sada je potez očajnika i dobronamjerno ti kažem, ne blamiraj se dodatno. Budi frajer bar na kraju, stisni ruku pobjedniku i čekaj kraj mandata. P.S. Ne pitaj me kako sam doznao. Reći ću ti kad mi odgovoriš na ona moja dva pitanja - stoji u objavi na Facebooku.

