Pada broj katolika u Banjoj Luci, biskup: 'Malobrojnost nas ne smije zarobiti u prošlosti'

Banjolučka biskupija, koja je u ratu u Bosni i Hercegovni vođenom od 1992. do 1995. godine najteže nastradala, pala je na tek nešto više od 22 tisuće vjernika a demografski trendovi pokazuju kako se broj katolika u tom dijelu BiH nastavlja smanjivati. Kako je u četvrtak prenijela Katolička tiskovna agencija BiH (KTA), banjolučki biskup don Željko Majić na godišnjem saboru svećenika te biskupije iznio je podatke po kojima je krajem 2025. tamo bio 22.951 vjernik.

Prošle su godine krštene tek 303 osobe dok je 611 vjernika preminulo.

Do početka rata u BiH Banjolučka biskupija je imala 129 tisuća vjernika. Samo u gradu Banjoj Luci bilo ih je oko 30 tisuća a sada je njihov broj pao na manje od tisuću.

Biskup Majić svećenike iz svoje biskupije pozvao je da ih malobrojnost ne obeshrabri, teškoće zatvore, a prošlost zarobi, nego da ostaju uz povjereni narod i svjedoče nadu u Krista.

Podsjetio je kako je svećenik pozvan biti blizu čovjeku, osobito bolesnima, starijima, osamljenima, obiteljima, djeci i mladima te onima koji su se udaljili od Crkve.

- Svećeničko poslanje ne ostvaruje se samo navještanjem Krista riječima nego i konkretnim svjedočenjem, prisutnošću, slušanjem, razumijevanjem i djelotvornom ljubavlju - kazao je svećenicima banjolučki biskup.

Broj katolika u cijeloj BiH dramatično je smanjen u proteklih 35 godine pri čemu je najveći egzodus uslijedio tijekom rata i progona koji su ga pratili, no iseljavanje katoličkih vjernika nastavilo se i nakon rata.

Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić ranije je iznio podatak iz kojeg proistječe kako je od 1991. do danas broj katoličkih vjernika u cijeloj zemlji smanjen za 58 posto.

Njihov je broj s predratnih 760 tisuća pao na oko 320 tisuća.