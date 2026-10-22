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GODIŠNJI SABOR SVEĆENIKA

Pada broj katolika u Banjoj Luci, biskup: 'Malobrojnost nas ne smije zarobiti u prošlosti'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Pada broj katolika u Banjoj Luci, biskup: 'Malobrojnost nas ne smije zarobiti u prošlosti'
Foto: Zvonimir Barisin
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Do početka rata u BiH Banjolučka biskupija je imala 129 tisuća vjernika. Samo u gradu Banjoj Luci bilo ih je oko 30 tisuća a sada je njihov broj pao na manje od tisuću

Banjolučka biskupija, koja je u ratu u Bosni i Hercegovni vođenom od 1992. do 1995. godine najteže nastradala, pala je na tek nešto više od 22 tisuće vjernika a demografski trendovi pokazuju kako se broj katolika u tom dijelu BiH nastavlja smanjivati. Kako je u četvrtak prenijela Katolička tiskovna agencija BiH (KTA), banjolučki biskup don Željko Majić na godišnjem saboru svećenika te biskupije iznio je podatke po kojima je krajem 2025. tamo bio 22.951 vjernik.

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Prošle su godine krštene tek 303 osobe dok je 611 vjernika preminulo.

Do početka rata u BiH Banjolučka biskupija je imala 129 tisuća vjernika. Samo u gradu Banjoj Luci bilo ih je oko 30 tisuća a sada je njihov broj pao na manje od tisuću.

Biskup Majić svećenike iz svoje biskupije pozvao je da ih malobrojnost ne obeshrabri, teškoće zatvore, a prošlost zarobi, nego da ostaju uz povjereni narod i svjedoče nadu u Krista.

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Podsjetio je kako je svećenik pozvan biti blizu čovjeku, osobito bolesnima, starijima, osamljenima, obiteljima, djeci i mladima te onima koji su se udaljili od Crkve.

- Svećeničko poslanje ne ostvaruje se samo navještanjem Krista riječima nego i konkretnim svjedočenjem, prisutnošću, slušanjem, razumijevanjem i djelotvornom ljubavlju - kazao je svećenicima banjolučki biskup.

Broj katolika u cijeloj BiH dramatično je smanjen u proteklih 35 godine pri čemu je najveći egzodus uslijedio tijekom rata i progona koji su ga pratili, no iseljavanje katoličkih vjernika nastavilo se i nakon rata.

Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić ranije je iznio podatak iz kojeg proistječe kako je od 1991. do danas broj katoličkih vjernika u cijeloj zemlji smanjen za 58 posto.

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Njihov je broj s predratnih 760 tisuća pao na oko 320 tisuća.

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