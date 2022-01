U posljednja 24 sata potvrđeno je 10.427 novih slučajeva zaraze korona virusom, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Ovo je najveći dnevni broj novozaraženih od početka pandemija.

No, to to su samo pozitivni rezultati koji su potvrđeni PCR testom, još se čekaju rezultati brzih testiranja.

Prošle srijede imali smo 9.894 novozaraženih, a tjedan prije, 5. siječnja, potvrđeno je 8.587 slučajeva zaraze.