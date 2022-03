Pao ruski dron? Evo, kad kavu popijemo... Odgovoran trojac je reagirao nakon što su odspavali

Postoje političari koji, kad bespilotna letjelica druge vojske padne u naseljeno područje, izađu na teren i objasne građanima što se događa, pogotovo kad je rat na našem kontinentu. A postoje i Zoran Milanović, Andrej Plenković i Mario Banožić, koji su se javili 12 sati kasnije. Predsjednik, koji je ujedno vrhovni zapovjednik vojske, i ministar obrane održali su konferenciju za medije u isto vrijeme na odvojenim lokacijama.

- Smatrao sam svojom dužnošću da se obratim javnosti - počeo je predsjednik.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nikakvu predostrožnu informaciju, odnosno dojavu, nismo dobili. Iznad Mađarske je letio 40 minuta, u hrvatskom prostoru proveo je manje od sedam minuta i srušio se na šire područje Jaruna. Srećom, bez žrtava. Građane pozivam da budu mirni jer u sukobima ovakve vrste ovakve stvari se, nažalost, mogu dogoditi - rekao je.

Građani bi možda bili mirniji da je ova izjava došla ranije. Pogotovo jer je policija odmicala ljude uz objašnjenje "Možda je radioaktivno". Ljudi su prvo mislili da je riječ o potresu, zatim o jednosjednom avionu, a fotografije i videosnimke raširile su se po društvenim mrežama. Nakon pandemije, potresa, ponovno potaknutoga kolektivnog PTSP-a i sjećanja na rat, pad nepoznate letjelice nije događaj na koji reakcija može biti usporena.

- Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske. No određene proceduralne stvari moramo ispitati i utvrditi kako je moguće da je do ovog došlo, da ta letjelica, koja je veličine aviona, nije srušena na putu iz, očito, Ukrajine do Zagreba - istaknuo je predsjednik.

Nakon ovog incidenta nestala je sva uljuljanost u sigurnost zbog toga što smo u NATO savezu.

- U suradnji s NATO-om imamo intenzivnu komunikaciju. Razgovarao sam s ministrima obrane Mađarske i Slovenije, razmijenili smo informacije koje imamo. Letjelica je ušla u 22.57 sati, došla je iz Mađarske, zadržala se 7 minuta i kretala brzinom od 700 kilometara na sat. Pravac kretanja je utvrđen. Ovo vjerojatno nije bila prijetnja za Hrvatsku, ne trebaju biti u strahu. NATO i Domovinska sigurnost rade na slučaju - rekao je ministar.

No gdje je Domovinska sigurnost kad nepoznata letjelica uđe u naš zračni prostor? I zašto Mađarska i Rumunjska nisu postupile prema protokolu Renegade te oborile letjelicu? Zašto predsjednik i ministar nemaju zajedničko obraćanje nego svaki na svojoj lokaciji u isto vrijeme?

- Mi smo letjelicu uočili radarima, ne znam koji ju je točno snimio. Mi imamo radarski sustav, on je umrežen, automatiziran i uvezan u sustav NATO-a. Još danas imamo sastanke, pa ćemo vidjeti što se dogodilo u Mađarskoj. Imamo podatke o ruti, ali moramo provjeriti te podatke s drugim državama. Od ulaska do pada prošlo je malo vremena. Kada dobijemo sve informacije, moći ćemo reći što se dogodilo - dodao je ministar.

Zabrinjava i to što su on i načelnik Glavnog stožera Robert Hranj za letjelicu saznali tek kad je pala, a po protokolu, trebali su biti obaviješteni čim je letjelica ušla u Hrvatsku.

- Što bismo mogli napraviti u sedam minuta, realno? Mi ćemo utvrditi od tih sedam minuta koliko je letjelica bila u naletu, a koliko u padu - zaključio je Banožić. Premijer Plenković situaciju je komentirao oko 10.30 sati, iz Versaillesa, gdje traje sastanak svjetskih lidera o stanju u Ukrajini.

- Prema onome što sad imamo kao informaciju, riječ je o letjelici ruske proizvodnje, ne zna se je li bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske. Zna se da je došla u Hrvatsku iz pravca Mađarske, a u Mađarsku iz pravca Rumunjske. Dobro je što nema ozlijeđenih i pala je na dio koji nije niti kuća niti zgrada - rekao je.

Zapravo, puka je slučajnost što je, umjesto na studentski dom, pala na zelenu površinu. A ovakve situacije ne možemo prepustiti slučajnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: MILANOVIĆ O BESPILOTNOJ LETJELICI