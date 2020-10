Papa Franjo donirao novac za migrantski kamp kod Sarajeva

Ne dajte da vam ukradu nadu, poručuje papa migrantima kojima je iskazao svoju blizinu skromnom novčanom donacijom na račun kampa 'Ušivak' kod Sarajeva

<p>U migrantskom kampu 'Ušivak' kod Sarajeva uspostavljena je služba socijalne animacije za koju je novce donirao osobno <strong>papa Franjo</strong>, a apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini <strong>Luigi Pezzuto</strong> istaknuo je kako Sveti otac gaji posebne osjećaje za one koji su zbog progona i lošeg života morali napustiti svoje domove.</p><p><strong>Pogledajte video: Papa šeta pustim rimskim ulicama</strong></p><p>- Iako skromnom donacijom, papa Franjo želi iskazati svoju blizinu korisnicima kampa, među kojima je mnogo djece i maloljetnika bez skrbnika - kazao je nuncij Pezzuto podsjetivši na riječi pape Franje "Ne dajte da vam ukradu nadu!", prenijela je Katolička tiskovna agencija.</p><p>Ravnatelj Caritasa za BiH <strong>Tomo Knežević</strong> kazao je kako je to samo još jedan dokaz posvećenosti Svete Stolice Bosni i Hercegovini i svim napaćenim ljudima BiH dodajući kako papa Franjo u svojim govorima često poziva Crkvu na odgovornost u vezi s migrantima.</p><p>Rekao je da je stoga i Caritas BiH koliko god je to moguće angažiran na svim razinama kako bi pomogao ovim ljudima u svim migrantskim centrima. </p><p>'Socijalni kutak' u kampu 'Ušivak' inspiriran je iskustvima koja su već iskušana u drugim migrantskim kampovima na balkanskoj ruti.</p>