Papa Franjo ide u šestodnevni posjet u DR Kongo i Južni Sudan

Papa Franjo u utorak se iz Vatikana uputio u šestodnevni posjet Demokratskoj Republici Kongo i Južnom Sudanu, što je njegov prvi međunarodni posjet ove godine.

Zrakoplov Svetog Oca poletio je u utorak ujutro iz Rima, a njegovo prvo odredište je Kinšasa, gdje će boraviti do petka.

Potom bi Papa trebao odletjeti u Jubu, glavni grad Južnog Sudana, prije nego se u nedjelju vrati u Vatikan.

Cilj posjeta rimokatoličkog poglavara dvjema državama pogođenim sukobima, nasiljem i prirodnim katastrofama je donijeti poruku mira i pomirbe.

Istočni dio DR Konga bilježi nove sukobe između snaga sigurnosti i naoružanih pobunjeničkih skupina, dok u Južnom Sudanu, koji je stekao neovisnost od Sudana 2011., traju krvavi obračuni suparničkih plemena.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Obje zemlje trpe i posljedice klimatskih promjena i smatra se da su one uzrok poplava koje su nedavno pogodile te afričke države.

Vrhunac posjeta bi trebala biti misa na otvorenom, u vojnoj zrakoplovnoj bazi u Kinšasi, gdje se očekuje oko milijun vjernika, te susret Pape sa žrtvama nasilja, izbjeglicama i raseljenima.

Uopči puta, papa Franjo osudio je iskorištavanje Afrike i njezinih ljudi, rekavši da je "ta ideja da Afrika postoji da bi se iskorištavala najveća nepravda".

"No to je u kolektivnoj podsvijesti brojnih ljudi i to se mora promijeniti", dodao je u intervjuu za španjolski časopis Mundo Negro.

Franjo je upozorio da Afrika nije bogata samo prirodnim resursima, već posjeduje i "duhovno bogatstvo".

Brojne svjetske sile usredotočene su na pljačku u Africi, "ali ne vide inteligenciju, veličinu, umjetnost ljudi", kritizirao ih je papa Franjo.

