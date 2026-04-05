POZVAO VJERNIKE

Papa Lav XIV.: 'Nemojte ostati nijemi zbog svjetskih sukoba'

Piše HINA
Foto: ABACA/ABACA

'Nemojmo si dozvoliti da ostanemo paralizirani', rekao je američki papa na misi u najsvetijoj noći u katoličkom kalendaru kada je, prema Bibliji, Isus uskrsnuo iz mrtvih

Papa Lav XIV. u subotu je predvodio večernju misu bdijenja uoči Uskrsa, s koje je pozvao vjernike da ne ostanu nijemi zbog opsega sukoba u svijetu, nego da rade za mir.

Papa je do sada otvoreno kritizirao rat u Iranu, kazavši da su rat, nepravda i izolacija stvorili nepovjerenje i strah među ljudima te prekinuli veze među njima.

''Nemojmo si dozvoliti da ostanemo paralizirani'', rekao je američki papa na misi u najsvetijoj noći u katoličkom kalendaru kada je, prema Bibliji, Isus uskrsnuo iz mrtvih. 

U svojoj propovijedi tisućama vjernika u Bazilici svetog Petra, papa je pozvao katolike da slijede primjer svetaca koji su se borili za pravdu kako bi, "uskrsni darovi sklada i mira mogli rasti i cvjetati posvuda".

Papa Lav XIV. tijekom mise za krizmu u bazilici sv. Petra u Vatikanu
Foto: VATICAN MEDIA/ Catholic Press Photo / ipa-agency.net

Lav XIV., koji inače pažljivo bira svoje riječi, posljednjih tjedana nije štedio kritike rata u Iranu. Tako je prošle nedjelje izjavio da ''Bog odbacuje molitve vođa koji pokreću ratove i imaju krvave ruke''. Par dana nakon toga, uputio je izravni apel američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kojeg je zatražio da pronađe "izlaz" za okončanje rata.

Papa Lav XIV. na tjednoj općoj audijenciji na Trgu svetog Petra
Foto: ABACA/ABACA

Papa će zaključiti uskrsno slavlje u nedjelju ujutro misom na Trgu svetog Petra, kada će uputiti poseban blagoslov i poruku, što je obično vrijeme kada upućuje veliki međunarodni apel.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

