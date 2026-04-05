Papa Lav XIV.: 'Nemojte ostati nijemi zbog svjetskih sukoba'

Papa Lav XIV. u subotu je predvodio večernju misu bdijenja uoči Uskrsa, s koje je pozvao vjernike da ne ostanu nijemi zbog opsega sukoba u svijetu, nego da rade za mir.

Papa je do sada otvoreno kritizirao rat u Iranu, kazavši da su rat, nepravda i izolacija stvorili nepovjerenje i strah među ljudima te prekinuli veze među njima.

''Nemojmo si dozvoliti da ostanemo paralizirani'', rekao je američki papa na misi u najsvetijoj noći u katoličkom kalendaru kada je, prema Bibliji, Isus uskrsnuo iz mrtvih.

U svojoj propovijedi tisućama vjernika u Bazilici svetog Petra, papa je pozvao katolike da slijede primjer svetaca koji su se borili za pravdu kako bi, "uskrsni darovi sklada i mira mogli rasti i cvjetati posvuda".

Foto: VATICAN MEDIA/ Catholic Press Photo / ipa-agency.net

Lav XIV., koji inače pažljivo bira svoje riječi, posljednjih tjedana nije štedio kritike rata u Iranu. Tako je prošle nedjelje izjavio da ''Bog odbacuje molitve vođa koji pokreću ratove i imaju krvave ruke''. Par dana nakon toga, uputio je izravni apel američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kojeg je zatražio da pronađe "izlaz" za okončanje rata.

Foto: ABACA/ABACA

Papa će zaključiti uskrsno slavlje u nedjelju ujutro misom na Trgu svetog Petra, kada će uputiti poseban blagoslov i poruku, što je obično vrijeme kada upućuje veliki međunarodni apel.