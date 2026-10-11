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U RANOM STADIJU

Papa Lav XIV. uskoro mora na operaciju zbog čvora na plućima

Piše Bruno Serdar,
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Papa Lav XIV. uskoro mora na operaciju zbog čvora na plućima
Foto: Remo Casilli
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Papa je tijekom nedjeljne molitve objavio da mu je otkriven čvor na plućima, a operacija je planirana u sljedećih nekoliko dana. Iz Vatikana zasad nisu objavljeni dodatni detalji o zahvatu

Papa Lav XIV. (71) objavio je danas da će u idućim danima morati na operaciju nakon što su mu liječnici otkrili čvor na plućima, javlja Associated Press. Tijekom tradicionalne nedjeljne molitve, poglavar Katoličke crkve rekao je da je promjena na plućima otkrivena u ranom stadiju, te da je riječ o ograničenoj promjeni koja zahtijeva kirurški zahvat.

Iz Vatikana zasad nisu objavljeni dodatni detalji o zahvatu, kao ni točna dijagnoza. Nije poznato o kakvoj je promjeni na plućima riječ, s obzirom na to da čvor može imati različite uzroke i ne mora nužno značiti zloćudnu bolest. Papa Lav XIV. dosad nije imao poznatih ozbiljnijih zdravstvenih problema, a poznat je po aktivnom načinu života, redovito igra tenis i pliva tijekom boravka u papinskoj ljetnoj rezidenciji.

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Neizvjesno je hoće li operacija utjecati na njegovo planirano putovanje u Južnu Ameriku, gdje bi od 6. do 17. studenoga trebao posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru. Vatikan još nije objavio datum operacije niti koliko bi mogao trajati Papin oporavak.

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