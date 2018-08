Papa moli za oprost: Predugo se ignorirala bol zlostavljanih

Suočen istodobno s krizama spolnih zlostavljanja pod skutima Katoličke crkve u nekoliko zemalja papa Franjo u ponedjeljak je objavio pismo bez presedana moleći za oprost, priznajući da se bol žrtava "predugo ignorirala i ušutkavala" i pozivajući sve katolike svijeta da iskorijene "tu kulturu smrti".

U pismu narodu Božjem, što je forma dokumenta koji se rijetko objavljuje, Papa spominje i desetljetna zlostavljanja nad više od 1000 djece u Pennsylvaniji što su ih počinile stotine svećenika.

May the Holy Spirit grant us the grace of conversion and the interior anointing needed to express before crimes of abuse our compunction and our resolve courageously to combat them. https://t.co/3CDnYUBLid