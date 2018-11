Papa promijenio Očenaš: Odsad ide "Ne napusti nas u napast"

Jedna rečenica iz Biblije, koja se često koristi doživjet će veliku promjenu. Sa biskupske konferencije u Italiji stigla je inicijativa da se promijeni dio molitve Očenaša - "...ne uvedi nas u napast" u "...ne napuštaj nas u napasti". Promjena će se za sada primijeniti samo u talijanskim Biblijama, a samo se čeka dozvola Vatikana. Papa Franjo je prošle godine kazao da prijevod s latinskog na talijanski nije dobar jer se implicira da Bog navodi ljude na grijeh. Papa je tada istaknuo da francuska Katolička crkva već koristi drugačiju sintagmu koja glasi "...ne dozvoli nam da padnemo u napast..." i predložio da bi se nešto slično trebalo koristiti u molitvama u svim katoličkim crkvama u svijetu, javlja Euronews.

"Mi smo ti koji upadaju u napast. Nije On taj koji nas navodi pa nas onda pušta da padnemo u napast. Otac ne čini to. Otac pomaže da se dignemo", kazao je papa Franjo. Biblija je najčitanija knjiga na svijetu, do sada je prodana u preko četiri milijarde primjeraka, a u zadnjih dvije tisuće godina doživjela je brojne promjene.

Originalna knjiga naravno ne postoji, a prvih 200 godina kopije Biblije radile su se ručno i nisu ih radili stručnjaci. Takva praksa je dovela do brojnih grešaka, promjena, krivih tumačenja i izostavljenih poglavlja. Evanđelje po Ivanu tako primjerice neko vrijeme nije sadržavalo dio "Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen...". Ta je rečenica u Bibliju ubačena 200 godina kasnije.