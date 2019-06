Papa: Prošlost ne treba biti prepreka da živimo kao braća

Papa Franjo pozvao je u subotu prilikom svoga posjeta Transilvaniji Mađare i Rumunje da ostave problematičnu prošlost iza sebe, a loše vrijeme omelo je drugi dan njegova pohoda Rumunjskoj.

Više od 80 tisuća ljudi okupilo se na blatnim padinama uz Sumuleu-Ciuc, najpopularnije katoličko svetište u Rumunjskoj, kako bi prisustvovalo svečanostima tijekom drugog dana Papina posjeta zemlji.

U svojoj propovijedi Papa je okupljenima, među kojima je bio i mađarski predsjednik Janos Ader, poručio da problemi iz prošlosti ne smiju biti prepreka koegzistenciji.

"Komplicirane i tužne situacije iz prošlosti ne smiju se zaboraviti ili poricati, no to također ne treba biti prepreka ili izgovor na putu prema našoj želji da živimo zajedno kao braća i sestre", rekao je papa Franjo.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Papa Franjo dodao je kako Bog želi "da sebe ne osiromašimo bratske ljubavi onim glasovima koji bole i potiču podjele".

Transilvanija, regija koja je do završetka Prvog svjetskog rata bila dio Austro-Ugarske Monarhije, naseljena je velikom grupom etničkih Mađara, a između njih i Rumunja dosad je bilo tenzija.

Etnički Mađari, od kojih je većina katoličke vjeroispovijesti, žive u većinski pravoslavnoj zemlji te čine najbrojniju nacionalnu manjinu u Rumunjskoj.

To je često bio uzrok napetosti između Mađarske i Rumunjske, dviju članica Europske unije, posebno glede pitanja javne upotrebe zastava etničke manjine.

Mađarski premijer Viktor Orban više je puta posjetio Transilvaniju privatno, kako bi se sastao s lokalnim mađarskim političarima i predstavio smjernice svoje politike.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Rumunjska je 2015. osudila Orbanov Facebook profil jer je smatrala da neki simboli sugeriraju kako Budimpešta favorizira autonomiju rumunjskog teritorija, naseljenog pretežno Mađarima, što je označila kao neprihvatljivo i "revizionizam".

Papa Franjo trebao je doputovati zrakoplovom iz Bukurešta u Bacau, a nakon toga helikopterom do svetišta Sumuleu-Ciuc, smještenog u gradu u planinama.

No grmljavina, naoblaka i kiša prisilili su Papu da sleti u gradu Targu Muresu, s druge strane Karpata, nakon čega se do svetišta vozio više od dva sata.

Nakon toga papa Franjo je trebao nastaviti helikopterom do Iasija, kako bi posjetio katolike u rumunjskoj pokrajini Moldaviji, blizu granice sa nekadašnjom sovjetskom republikom Moldavijom. No vatikanski dužnosnici javljaju kako će Papa putovati natrag do Targu Muresa, odakle će zrakoplovom doputovati do Iasija, prije povratka u Bukurešt.