Papa se javio nakon operacije: Poslao prvu poruku vjernicima

Papa Lav XIV. je u srijedu zahvalio svim vjernicima na njihovim molitvama, u svojoj prvoj poruci nakon operacije, javlja CNN.

- Kao što znate, nisam mogao biti među vama ovih dana - napisao je Papa u izjavi katolicima koji sudjeluju na simpoziju povodom 10. obljetnice Amoris laetitia, dokumenta koji je napisao njegov prethodnik papa Franjo.

- Toplo vam zahvaljujem na vašim molitvama i na radu koji ste zajedno obavili. Vaše dijeljenje iskustava i pažljivo slušanje zaista su dar cijeloj Crkvi - dodao je Papa. Dodao je da moli vjernike da mole za njega, kao što on moli za njih.

Papi je dijagnosticiran plućni adenokarcinom, česta vrsta raka pluća, tijekom 90-minutne operacije u Rimu jučer, pri čemu su liječnici uklonili donji režanj jednog od njegovih plućnih krila.

Ranije su doktori rekli kako oporavak teče onako kako se očekiva. Leo je mogao šetati svojim bolničkim sobama te je doručkovao i ručao.

Papa je najavio planiranu operaciju u govoru vjernicima na Trgu svetog Petra tijekom vikenda, rekavši da je "izraslina" na njegovom pluću pronađena u ranoj fazi.