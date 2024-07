Papiga Điđi odletjela iz stana u Sućidru, neutješna vlasnica: 'To je uspomena na pokojnog tatu'

Već sedam dana prošlo je od kako je papiga Điđi, slučajno odletjela iz doma u Bušićevoj ulici na Sućidru, a neutješna vlasnica, Anita Tafra, je bezuspješno traži. Onima koji joj pomognu nudi nagradu od 500 eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:21 Potraga za papigom Điđi | Video: Anita Tafra

- Od rođenja, još otkad sam bila beba imam slike u krevetiću s plavom papigom koji se zvao Calimero. Od mog rođenja, pokojni tata je uvijek imao papige, tigrice, i moji prvi koraci bili su s papigom na ramenu. Prethodna papigica je preminula nakon osam godina i tata je bio jako tužan, pa je rekao da nikad više neće imati papigicu. Nakon četiri mjeseca rekao mi je dušo meni je dosadno možeš li mi uzeti papigicu da imam s kim pričati - započinje nam priču Anita.

Foto: Privatni album

Kaže kako je nakon toga krenula u potragu za papigom koja će biti dostojna zamjena. Sat i pol vremena tražila ju je u Splitu, dok se nije odlučila upravo za Điđi.

- Promatrala sam ju, bila je najluđa u krletci, nasmijavala me i ja sam čovjeku nakon sat i pol vremena rekla, dajte mi ovu i donijela sam ju doma. Ona je s nama punih 10 godina. Najdugovječnija papiga do sada, uvijek vesla, uvijek u formi, uvijek puna života, nikad se razboljela nije, predivna je - kaže nam vlasnica.

Foto: Privatni album

Ističe i kako njezina papiga zna govoriti najviše desetak riječi, a najčešće govori 'di si', 'dođi', 'ja sam Điđi'.

- Njena posebnost je u tome da dolazi, kao mali psić. Kad bi mene čula na vratima to je veselje, na rame, na glavu. Ona je bila zatvorena samo kad s jede i kad sa spava. Izgubljena je prošlu nedjelju predvečer, nažalost mami i to je ne sretan slučaj. Htio je tad sletjeti mami na glavu, a ona je otvarala tad prozor i on je slučajno izletio i izgubio se - govori Anita.

- Prvi sam ga dan tražila dok nije pao mrak, kad je pao mrak zviždukala sam. Prošla sam cijeli kvart, objavila na svim grupama na Facebooku, pa sam se sjetila da je možda uletio u kuću bakici koja nema internet, pa sam lijepila plakate. Osjećam se užasno. Mama ima osjećaj krivice ali to nije dobro. Nije kriva, ali ona si to ne može oprostiti - dodaje.

Foto: Privatni album

Kako kaže i dalje postoji nada da će ju naći, jer ne može zamisliti više život bez svoje omiljene papige.

- Prvi sam ga dan tražila dok nije pao mrak, kad je pao mrak zviždukala sam. Prošla sam cijeli kvart, objavila na svim grupama na Facebooku, pa sam se sjetila da je možda uletio u kuću bakici koja nema internet, pa sam lijepila plakate. Osjećam se užasno. Mama ima osjećaj krivice ali to nije dobro. Nije kriva, ali ona si to ne može oprostiti - kaže nam Anita dodajući kako je spremna dati nagradu od 500 eura onome tko ju pronađe.

Foto: Privatni album

- Znam da pare nisu vrijedne toga, nisu vrijedne ni suza moje majke i mene i samo se nadam ako ju je netko pronašao da će biti dobre duše, da ju vrati. Ona je dio obitelji, dio nas. Ovo mi najteže pada jer kad nam ugine kućni ljubimac tuguješ ali se moraš pomiriti s tim, ovako ne mogu, ne znam gdje je, je li živa, mislim da je u svemu tome najgore to neznanje. Da mi je barem znat gdje je, bilo bi sve lakše. Lutam gradom, ne gubim nadu niti ću jer ja nju moram pronaći. Ne mogu izgubiti nadu, to me jedino drži - zaključuje Anita.