<p>Papirnate uputnice od danas bi trebalo prestati koristiti, a svi bi liječnici trebali naručivati pacijente elektronički. Takva je uputa za liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. No, kako piše <strong><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/vise-nece-biti-papirnatih-uputnica-od-cetvrtka-se-prelazi-na-e-uputnice-1435025">Večernji list</a></strong>, iako je ministar liječnicima obavijest poslao još 18. rujna, Ministarstvo i HZZO tu novost nisu potvrdili.</p><p>Problem je, navodi se, što nisu sve bolnice u Hrvatskoj umrežene u centralni zadravstveni informacijski sustav Hrvatske, CEZIH. </p><p>Obiteljski liječnici bi prema dopisu trebali naručivanje odraditi direktno naručivanje ili zatražiti dostavu termina, a to je posao za koji obiteljski liječnici smatraju da je administrativna obveza koja im se nameće, nauštrb direktnog kontakta s pacijentom. </p><p>- Broj ponuđenih termina je skroman, od 20 do 30 posto od stvarnih potreba, te smo u slučaju nepostojanja termina za narudžbu upućivali osiguranike da se naruče sami – podsjeća dr. Josipa Rodić iz Udruge liječnika ugovornih zakupaca. Kaže da godinama traže uvođenje administratora u ordinacije i više termina za naručivanje pacijenata od bolnica, ali da se to ne provodi.</p><p>Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHom) i dopredsjednica Liječničke komore, upozorava i da komunikacija mailom ne dolazi u obzir jer nije sigurna i ne štiti podatke pacijenata. </p><p>- Nadamo se da će ipak sve konačno profunkcionirati! To će biti svima na korist, neće biti gužvi po šalterima, pacijenti više neće morati dolaziti po uputnicu kod svog doktora niti mu nositi nalaze, a mi ih nećemo morati prepisivati u karton, već će sve stizati elektroničkim putem, ali samo i isključivo preko CEZIH-a - kaže Krolo.</p>