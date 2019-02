Par iz Kalifornije: Zlostavljali, tukli i izgladnjivali 13 djece

Kalifornijski par optužen da je tukao, lancima vezao i izgladnjivao svojih 13 djece u obiteljskom domu, u petak je priznao krivnju po više točaka optužnice, među ostalim za mučenje, zlostavljanje djece i njihovo držanje u zatočeništvu.

David Turpin (57) i njegova supruga Louise Turpin (50), izvedeni su pred sud okruga Riverside gdje su priznali krivnju u dogovoru s tužiteljima kako bi dobili kazne od najmanje 25 godina u zatvoru, otkrio je lokalni tužitelj Michael Hestrin.

Update: David and Louise #Turpin are expected to serve the rest of their lives in prison, unless granted parole in the future



Their plea deals allow their children to avoid the further trauma of having to testify, prosecutors say https://t.co/7LYq5NUpmQ