Par s Cresa: 'Čistili smo garažu i od nje si napravili apartman iz bajke. Sad ga rentamo za 60 €'

Da većina primoraca živi od turizma nije nikakva tajna. Kad turistička sezona pokuca na vrata imamo prilike vidjeti kako ljudi s mora iznajmljuju sve od apartmana do soba u sklopu kuća u kojima žive pa čak i balkona. No jedan neuobičajeni studio apartman nalazi se na Cresu. Neuobičajen jer je on do prije dvije godine bio garaža u nizu nekolicine drugih koje su stanari okolnih zgrada izgradili davnih 80-tih godina. Ipak, primarni cilj vlasnika nije bio turizam.