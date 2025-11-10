Obavijesti

OTKAZANO TISUĆU LETOVA

Senatori su postigli privremeni sporazum o paralizi proračuna

Republikanci i demokrati u Senatu dogovorili su se o financiranju vlade do siječnja

Američki senatori postigli su u nedjelju privremeni sporazum kojim će se prekinuti paraliza proračuna koja već rekordnih 40 dana blokira dio javnih službi, prenijelo je nekoliko medija. 

Republikanci i demokrati u Senatu dogovorili su se o financiranju vlade do siječnja, izvijestili su CNN i Fox News.

Mjera je odmah stavljena na glasanje, očito uz potporu dovoljnoga broja demokrata te će nakon toga tekst biti proslijeđen Zastupničkom domu. Prihvati li ga i Zastupnički dom, prijedlog će biti upućen Donaldu Trumpu na potpis.

Taj korak naprijed vodi prema normalizaciji stanja, s obzirom na to da je sada poremećeno funkcioniranje zračnog prometa i isplate socijalne pomoći, a stotine tisuća službenika su u tehničkom štrajku ili rade bez plaće od 1. listopada.

"Mogli bismo reći da se približavamo kraju blokade vlade", ustvrdio je pred novinarima predsjednik Donald Trump koji se vratio u Bijelu kuću nakon vikenda koji je proveo u svojoj rezidenciji na Floridi.

Prema zastupnicima u parlamentu, sporazum bi trebao omogućiti ponovnu isplatu socijalne pomoći za 42 milijuna Amerikanaca, koja je prekinuta zbog blokade proračuna, povratak na posao tisuća državnih službenika i isplatu plaća te glasanje o produženju programa zdravstvenoga osiguranja koji istječe krajem ove godine.

Šef demokrata u Senatu Chuck Schumer rekao je kako mu je žao što je zdravstvena skrb tema glasanja, a ne izravnog prihvaćanja. "Ta će se borba morati nastaviti", rekao je u Senatu.

Zbog paralize proračuna koja je utjecala na kontrolu leta, u nedjelju je u SAD-u otkazano više od 2700 letova, 10.000 ih je odgođeno, objavio je FlightAware. Posebno su pogođeni aerodromi Newark i LaGuardia u New Yorku, O'Hare u Chicagu i Hartsfield-Jackson u Atlanti.

Ministar prometa Sean Duffy upozorio je u nedjelju da bi nastavak blokade proračuna mogao još više pogoršati situaciju, s obzirom na to da se bliži Dan zahvalnosti. "Zračni promet će se svesti na minimum dok svi žele putovati u posjet obitelji", upozorio je.

Povratak zračnog prometa u normalu mogao bi trajati još danima nakon deblokade, dok se ponovno ne normalizira federalno financiranje, koje obuhvaća i plaće.

