Parfemom Calvin Klein hvatat će tigra koji je ubio devet ljudi

Veterinari iz Indije danima pokušavaju uhvatiti tigra koji je u pokrajini Maharashtra ubio devet ljudi. Metode koju su dosad koristili nisu bile učinkovite pa sad razmatraju da divlju životinju namame s muškim parfemom "Obsession" marke Calvin Klein.

Dosadašnja istraživanja pokazala su kako je taj parfem učinkovit u mamljenju zbog sintetičke inačica mošusa, sastojka koji parfem fiksira na koži. Miris jake arome inače luče cibetke, sisavci iz roda mačaka.

Vođa tima za lov na tigra T1, Sunil Limaye, rekao je kako će se i dalje oslanjati na nadzorne kamere, dronove i pješačke kontrole, ali i da je parfem opcija.

Moć tog parfema u privlačenju divljih životinja prvi put su dokazali znanstvenici 2003. godine u Bronx zoološkom vrtu. Pomogao je i tamošnjem istraživaču Prayagu u lovu na mesoždere.

