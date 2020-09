Pariz: Uhićen osumnjičeni za napad nožem, četvero ranjeno

Do napada je došlo tri tjedna nakon što je počeo proces za atentat na redakciju tjednika Charlie Hebdo u siječnju 2015. kada je ubijeno 12 ljudi

<p>Uhićena je osoba koju se sumnjiči da je izvela napad nožem u Parizu u petak, blizu bivšeg sjedišta redakcije satiričkog tjednika Charlie Hebdo, objavila je policija.</p><p>Francuski mediji BFM TV i Le Figaro objavili su da je osumnjičeni uhićen na stepeništu operne kuće Paris Bastille. Ranije je javljeno da su u napadu ozlijeđene četiri osobe od kojih dvije teško. </p><p>Vrtićka i školska djeca zadržana su u svojim institucijama u području oko napada, rekao je dužnosnik gradske skupštine.</p><p>Pet škola u okrugu u kojem je došlo do napada i sve škole u susjednim arondismanima su zatvorene. "Radi se o tisućama djece, od jaslica do srednjih škola. Djeca su na sigurnom", rekao je Ariel Weil, gradski dužnosnik.</p><p>Lokalne vlasti zatražile su od stanovnika da izbjegavaju to područje u sjeveroistočnom dijelu grada.</p><p>Do napada je došlo tri tjedna nakon što je počeo proces za atentat na redakciju tjednika Charlie Hebdo u siječnju 2015. kada je ubijeno 12 ljudi.</p><p>Uoči početka procesa, satirički tjednik je odlučio ponovo objaviti karikature proroka Muhameda, zbog kojih je i postao metom džihadista. Nakon toga opet je dobio prijetnje islamističke terorističke mreže Al-Kaide.</p>