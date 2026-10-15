Obavijesti

News

Komentari 0
JAČANJE SIGURNOSTI

Pariz ulaže 200 milijuna eura u biciklističku infrastrukturu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pariz ulaže 200 milijuna eura u biciklističku infrastrukturu
Foto: Sarah Meyssonnier
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pariz nastavlja s transformacijom u biciklističku prijestolnicu, a novim planom osigurava sigurnije rute i veći prostor za bicikliste, čime se potiče ekološki prihvatniji način prijevoza.

Pariz planira do 2032. uložiti 200 milijuna eura u širenje svoje biciklističke infrastrukture i jačanje sigurnosti na opasnim raskrižjima, objavio je gradonačelnik francuske prijestolnice.  Pariz već godinama preuređuje svoje ulice kako bi pješacima i biciklistima osigurao više prostora, piše dpa.

Cilj novog biciklističkog plana je stvaranje sigurnih, povezanih ruta diljem grada, izjavio je u srijedu gradonačelnik Emmanuel Gregoire.

Pariz se dugo promovira kao „prijestolnica biciklizma” te već ima 454 kilometra biciklističkih staza. 

Prosvjedi eskalirali FOTO Kaos u Parizu: Učenici blokirali cestu, policija na ulici
FOTO Kaos u Parizu: Učenici blokirali cestu, policija na ulici

Vožnja bicikala u francuskoj prijestolnici od 2020. godine je porasla za 47 posto. Prema gradskim podacima, svaki deseti stanovnik sada putuje biciklom na posao, u usporedbi sa samo 4,8 posto u 2017. godini.

Prema novom planu, Pariz bi trebao izgraditi još 140 kilometara biciklističkih staza i prilagoditi 220 kilometra jednosmjernih ulica kako bi biciklistima omogućio kretanje u oba smjera. Dodatnih 420 raskrižja bit će preuređeno da bi postala sigurnija za bicikliste, piše dpa.

Grad također planira rasporediti više policijskih službenika za nadzor prometa i provođenje pravila kojima se štite biciklisti i pješaci. Statistike pokazuju da su automobili sudjelovali u oko pola svih biciklističkih nesreća u Parizu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'
VAPAJ OBOLJELIH VUKOVARKI

Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'

'Bolnica ne želi dati dr. Begoviću da radi, a sve na štetu nas pacijentica', kažu nam pacijentice. Evo što su nam rekli iz Uprave i kirurg dr. Begović.
Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'
MISTERIOZNI NESTANAK

Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'

'On je inače povučen dečko, nije mi spominjao prijatelje koje bih mogao nazvati, ali je i naivan na što sam ga uvijek upozoravao, tako da postoji velika mogućnost da su ga vrbovali u nekoj sekti', govori očajni otac
STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!
U MJESTU KULA

STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!

Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19 u mjestu Kula. Očevid je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026