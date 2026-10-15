Pariz ulaže 200 milijuna eura u biciklističku infrastrukturu

Pariz planira do 2032. uložiti 200 milijuna eura u širenje svoje biciklističke infrastrukture i jačanje sigurnosti na opasnim raskrižjima, objavio je gradonačelnik francuske prijestolnice. Pariz već godinama preuređuje svoje ulice kako bi pješacima i biciklistima osigurao više prostora, piše dpa.

Cilj novog biciklističkog plana je stvaranje sigurnih, povezanih ruta diljem grada, izjavio je u srijedu gradonačelnik Emmanuel Gregoire.

Pariz se dugo promovira kao „prijestolnica biciklizma” te već ima 454 kilometra biciklističkih staza.

Vožnja bicikala u francuskoj prijestolnici od 2020. godine je porasla za 47 posto. Prema gradskim podacima, svaki deseti stanovnik sada putuje biciklom na posao, u usporedbi sa samo 4,8 posto u 2017. godini.

Prema novom planu, Pariz bi trebao izgraditi još 140 kilometara biciklističkih staza i prilagoditi 220 kilometra jednosmjernih ulica kako bi biciklistima omogućio kretanje u oba smjera. Dodatnih 420 raskrižja bit će preuređeno da bi postala sigurnija za bicikliste, piše dpa.

Grad također planira rasporediti više policijskih službenika za nadzor prometa i provođenje pravila kojima se štite biciklisti i pješaci. Statistike pokazuju da su automobili sudjelovali u oko pola svih biciklističkih nesreća u Parizu.