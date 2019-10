Parkirao avion u dvorištu: U njemu će priređivati zabave

Cijeli projekt pomalo graniči s ludošću. Reakcije su bile svakojake, ljudi su se zezali da je avion pao u dvorište, ali zapravo su svi oduševljeni. Imam veliku podršku i sretan sam jer sam uspio ostvariti svoj veliki san, priča nam to Robert Sedlar (50) iz Zaboka.

U Strmecu Stubičkom, Robert je u dvorištu obiteljske kuće u ponedjeljak parkirao Fokker-100, avion kompanije Trade Air. Zrakoplov je trenutačno rastavljen, a Robert će ga, zajedno s kolegama i prijateljima, uskoro krenuti sastavljati, restaurirati i uređivati. Ciela ideja, kaže, rađala se spontano, tijekom niza godina. Robert je odmalena veliki zaljubljenik u avione.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL - Kao mali sam od strica iz Pariza dobio poklon - avion na baterije. To mi je bila najdraža igračka. Poslije sam dosta letio zbog prirode posla, radio sam dvije godine u Makedoniji i pet godina u Duboviku. Imao sam puno letova i tako zavolio avione. Počeo sam se interesirati i svakim danom u meni je sve više i više rasla želja. Sada evo u svom dvorištu imam avion - priča nam Robert dok stojimo pred metalnom grdosijom na velikoj, prostranoj livadi.

Svako malo, uz cestu se zaustavi automobil, a iznutra virkaju znatiželjni pogledi brojnih prolaznika. Baš svi su oduševljeni ovim neobičnim prizorom.

Avion Fokker-100 je zrakoplov nizozemskog proizvođača. Nekoć je mogao primiti 109 putnika i četiri člana posade. Proizveden je 1991., a letio je za četiri aviokompanije - indonezijsku, meksičku, brazilsku te naposljetku hrvatski Trade Air.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Robert je avion u Zagorje dovukao iz Zračne luke Osijek.

- Sve je krenulo od ideje da kupim avion koji bi zapravo bio prostor za djevojačke večere, momačke, rođendane, razne evente i slično. Razmišljao sam o avionu, ali nije ga baš jednostavno kupiti. Preko svog prijatelja došao sam do vlasnika Trade Aira, hrvatske aviokompanije koja u svojoj floti ima četiri aviona i zamolio ga da mi pokuša osigurati avion koji je umirovljen. On me odmah uputio na avion koji je sam donirao Zračnoj luci Osijek. Avion je tamo stajao od 2014. Zračna luka Osijek u tom je zrakoplovu htjela napraviti restoran, ali odustali su od ideje. Tako sam na natječaju otkupio avion - prisjeća se Robert.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Dodaje kako ga je s prijateljima u Zračnoj luci Osijek rastavljao šest tjedana. To je bio prvi korak, a idući je bio transport od Osijeka do Stubičkih Toplica, na relaciji od 330 kilometara. S detaljno izmjerenim nadvožnjacima i podvožnjacima, transport je napokon krenuo, a zrakoplov je u Zagorje stigao u ponedjeljak.

Najzahtjevniji za transport, zbog svoje dužine i širine, bio je trup aviona. On je bio na niskopodnoj labudici, a s kamionom koji ga je vukao cijela konstrukcija bila je dugačka 36 metara. Tvrtka koja je dopremila avion morala je sve detaljno razraditi, a zrakoplov je, navodi Robert, transport prošao na centimetar. Priznaje da noćima nije spavao od uzbuđenja i straha hoće li avion uspjeti doći. Tek se sada, ističe, može mirno disati. Još jednom uz pomoć prijatelja, Robert će ga sastaviti, a onda preurediti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL - Na desnom krilu bit će postavljen bazen pet puta pet metara, a ispod aviona postavit ćemo karting stazu, tako da zrakoplov bude prilagođen prvenstveno za dječje rođendane, ali i druge tipove proslava. U kokpitu će biti dva simulatora za vožnju tako da će gosti imati vrlo vjernu simulaciju vožnje jer će u konačnici biti u avionu, a ne u nekoj igraonici. Kad ga sastavimo, dužina će mu biti 34,5 metara, raspon krila 28 metara, a težina 25 tona - nabraja Robert.

Svečano otvorenje bit će 8. ožujka, na Dan žena, ali i Robertov 51. rođendan. Ponosni vlasnik Fokkera - 100 već je odarao i kumu aviona.

- Bit će to naša prekrasna glumica Mirna Medaković Stepinac. Avion sigurno više neće letjeti, ali jako se veselim završetku cijelog projekta - zaključuje Robert.