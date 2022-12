Parlamentarci u Italiji traže manje naknade za digitalna plaćanja u maloprodaji

Trgovci u Italiji trebali bi plaćati manje naknade za digitalna plaćanja, upozoravaju parlamentarci vladajuće koalicije, sugerirajući da se prilagodi mehanizam 'doprinosa solidarnosti' bankovnog sektora.

U proračunu za 2023. godinu vlada je predložila da se trgovce na malo oslobodi obaveze plaćanja bankovnih naknada ukidanjem sankcija za prihvaćanje plaćanja u gotovini iznosa do 60 eura.

Parlamentarci žele također smanjiti naknade za digitalna plaćanja, sugerirajući da se upotrijebi doprinos solidarnosti koji bi plaćale banke.

"Raspravlja se o mogućnosti da se resursi od 'doprinosa solidarnosti' koji opterećuje banke upotrijebe za smanjivanje tih naknada", rekao je Tommaso Foti, zastupnik u parlamentu iz vladajuće stranke Braćo Italije premijerke Giorgie Meloni.

Foti je skicirao mogući mehanizam na kraju sastanka s premijerkom Meloni i ključnim dužnosnicima u koalicijskoj vladi o proračunu za 2023. godinu.

Maurizio Lupi, čelnik male centrističke stranke u sastavu vladajuće koalicije, dodao je da Rim traži mogućnosti za ukidanje bankovnih provizija za digitalna plaćanja iznosa do 15 ili 20 eura.

U proračunu za 2023. vlada je također predložila podizanje limita za gotovinska plaćanja s 1.000 na 5.000 eura, što će stupiti na snagu iduće godine.

Talijanska središnja banka u ponedjeljak je upozorila da bi ublažavanje regulatornih ograničenja za korištenje gotovine potaknulo sivu ekonomiju i otežalo suzbijanje poreznih prijevara.

U planu oporavka od covida koji se financira sredstvima EU-a, Italija je obećala EK da će smanjiti "porezni jaz", razliku između potencijalnog iznosa poreznih obveza i iznosa plaćenog poreza, na 15,7 posto, s 18,5 % u 2019., podsjeća Reuters-

To podrazumijeva naplatu oko sedam do osam milijardi eura zaobiđenih poreznih obaveza do 2024. godine. U Italiji se godišnje utaji oko 100 milijardi eura poreza, napominje Reuters.

Nakon razgovora s Europskom komisijom, Meloni je u nedjelju izjavila da bi njezina vlada mogla ublažiti planove kojima se prednost daje gotovini pred kreditnim karticama za plaćanja računa malih iznosa.

