Na pola smo puta do završetka knjižnice i društveno- kulturnog centra s multifunkcionalnom dvoranom, umjetničkim i glazbenim prostorom, ali i podzemnom garažom s 330 mjesta na prostoru bivše tvornice žita
Paromlin brzo napreduje. Na gradilištu više od 400 radnika: 'Našli smo i podzemne tunele...'
Bit će to zgrada kakva ne postoji nigdje u Hrvatskoj, rekao je nedavno zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom obilaska gradilišta Paromlina, odnosno bivše tvornice žita. I doista, iako su radovi tek na pola puta do završetka, već se sada, kad stupite na gradilište, može naslutiti grandioznost cijelog projekta.
