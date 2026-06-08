Pašinjan pobijedio na izborima u Armeniji: Zemlja izabrala EU

Stranka Građanski ugovor armenskog premijera Nikola Pašinjana ostvarila je uvjerljivu pobjedu na nedjeljnim parlamentarnim izborima, prema preliminarnim rezultatima objavljenim u ponedjeljak, na čemu su mu je čestitao vrh Europske unije. Parlamentarne izbore se smatralo ispitom za sve veće približavanje Erevana zapadu. Prema armenskom izbornom povjerenstvu, Pašinjanova stranka Građanski ugovor je s osvojenih 49,8 posto glasova dobrano ispred saveza Jaka Armenija predvođenog rusko-armenskim milijarderom Samvelom Karapetjanom koji je osvojio 23,3 posto glasova. Oporbene stranke Armenski savez bivšeg predsjednika Roberta Kočarjana i Prosperitetna Armenija osvojile su 9,9 te četiri posto glasova.

Izlaznost je iznosila 59 posto, prema podacima izbornog povjerenstva. Pašinjan je rezultat opisao kao "povijesnu pobjedu" obećavši da će "nastaviti napore približavanja zapadu" te istovremeno jačati odnose s Rusijom.

Armenija i Rusija, povezane dva stoljeća dugom poviješću, službeno su i dalje saveznice. No Erevan u sve većoj mjeri kritizira Moskvu jer nije spriječila Azerbajdžan da zauzme enklavu Gorski Karabah te se okreće Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama, piše AFP.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u ponedjeljak je čestitala Pašinjanu na pobjedi, ističući da Unija stoji "s Armenijom".

"Duboko cijenimo naše partnerstvo s demokratskom Armenijom koja se sve više približava Europi", napisala je von der Leyen na društvenoj platformi X.

"Duh Baršunaste revolucije koju ste predvodili 2018. je i dalje živ", dodala je.

Europska šefica diplomacije Kaja Kallas je kazala da je Armenija izabrala "europsku budućnost" unatoč "snažnom ruskom pritisku".

Karapetjan pak je izbore nazvao "sramotnima", žaleći se na nepravilnosti i represiju te govoreći da je desetak članova njegovog predizbornog stožera uhićeno.

Do nedjeljnih izbora je došlo usred višegodišnjeg nemira koji u zemlji traje otkako je Pašinjan došao na vlast nakon prosvjeda 2018. obećavši da će ukinuti postsovjetski oligarhijski sustav.

Mala i pretežito kršćanska zemlja na Kavkazu se još uvijek oporavlja od svog poraza u ratu protiv Azerbajdžana 2020. te gubitka Gorskog Karabaha 2023. koji je doveo do izgona više desetaka tisuća Armenaca iz teritorija zbog kojeg se dvije države spore desetljećima.

Pašinjan, 51-godišnji bivši novinar, prikazivao je izbore kao izbor između dugotrajnog mira s Bakuom i ponovnog ratovanja.