Rastu napetosti: Putin uoči izbora razgovarao s armenskim premijerom Pašinjanom

Ruski predsjednik Vladimir Putin i armenski premijer Nikol Pašinjan u ponedjeljak su telefonski razgovarali u vrijeme rastućih napetosti između Moskve i Erevana. Uoči parlamentarnih izbora u Armeniji 7. lipnja dvojica čelnika dogovorila su susret uživo kako bi pokušali riješiti postojeća neslaganja, piše agencija dpa.

Putin je posebno nezadovoljan armenskim težnjama prema članstvu u Europskoj uniji. Pašinjan, favorit u anketama uoči izbora, odbacuje zahtjev Moskve za raspisivanjem referenduma na kojem bi se Armenci morali opredijeliti između EU-a i Euroazijske ekonomske unije.

Na društvenim mrežama poručio je da je pristupanje Europskoj uniji zasad tek teorijska mogućnost te da će Armenija stoga ostati članica Euroazijske ekonomske unije.

Putin je nedavno upozorio da Pašinjan "ne može sjediti na dvije stolice", te da će morati izabrati između istoka i zapada.

Armensko približavanje Europskoj uniji dugoročno je usmjereno prema punopravnom članstvu. Rusija, međutim, Armeniju i dalje smatra dijelom vlastitog gospodarskog i sigurnosnog bloka.

Čestitajući Pašinjanu rođendan, Putin je u ponedjeljak naglasio tradicionalno prijateljske odnose dviju zemalja. Prošli tjedan sa skupa u Astani Putin je izrijekom upozorio Armeniju da ne krene putem Ukrajine.

Armenija, zemlja bez izlaza na more s oko tri milijuna stanovnika, održava tradicionalno bliske veze s Rusijom. Na njezinom teritoriju nalaze se ruske vojne baze te ona uvelike ovisi o uvozu ruskih energenata. Prema podacima novinske agencije Interfax, Armenija je prošle godine uvezla 2,7 milijardi kubičnih metara plina, od čega je 82 posto stiglo iz Rusije.

Odnosi s Moskvom narušeni su posljednjih godina jer Erevan nastoji produbiti veze s Bruxellesom i Washingtonom te jer Rusija nije pomogla u ratu protiv Azerbajdžana. Moskva je ranije ovaj mjesec optužila Armeniju da je uvučena u „antirusku orbitu” EU-a.

Američki državni tajnik Marco Rubio prošli je tjedan posjetio Erevan i s armenskim ministrom vanjskih poslova potpisao sporazum o strateškom partnerstvu. Armenija je i usvojila zakon kojim se pokreće proces njezinog pristupanja EU-u.