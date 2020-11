Patrijarh Irinej govorio je: 'Gdje god žive Srbi, sve je to Srbija'

Da je velikosrpski nacionalist poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej nikad ne skrivao, a neke njegove izjave su uistinu šokantne....

<p>U 91. godini od posljedica korona virusa preminuo je srpski patrijarh Irinej.</p><p>Neborojeno puta patrijarh Irinej šokirao je javnost svojim skandaloznim izjavama. Čovjek koji je na čelu Srpske pravoslavne crkve od siječnja 2010. godine otvoreno je cijeli svoj život zagovarao velikosrpsku politiku. Svoje mišljenje nije promijenio ni u posljednjim godinama života.</p><p>Tako je na beogradskom Sajmu knjiga prije tri godine izjavio:</p><p> - Gdje god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u BiH, Vojvodini, Crnoj Gori ili na drugim mjestima - kazao je tada, te još istaknuo kako su 'braća rimokatolici' izazvali najveća stradanja Srba, a da pritom nikad nisu iskazali kajanje niti uputili ispriku.</p><p>Tada je naglasio kako je 20. stoljeće bilo tragično za srpski narod, koji je od početka do kraja prošlog stoljeća ‘stradao takvim stradanjem kakvog povijest nije zapisala’.</p><p>- Čini se da je srpsko stradanje nadmašilo stradanja židovskog naroda - naglasio je patrijarh Irinej, pravim imenom Miroslav Gavrilović, rođen 1930. godine u selu Vidova kod Čačka.</p><h2>'Hrvati su jedini u Europi imali ustaške logore'</h2><p> - Kroz jasenovački logor prošlo je 50.000 nevine djece čiji se plač i lelek čuo do Zagreba. Svi su ga čuli, samo nije nadbiskup zagrebački, zato što ga nije htio čuti. I dok je jedna žena koja je bila Austrijanka spasila više od 15.000 srpske djece od smrti, to nisu činili naši stoljetni susjedi Hrvati, koji su jedini u Europi imali dječje logore - rekao je patrijarh Irinej.</p><p>Prošle je godine prilikom posjete Donjoj Gradini kazao da je u Jasenovcu ubijeno preko milijun ljudi srpske nacionalnosti i da su neki katolički svećenici bili rekorderi u zločinima u Jasenovcu.</p><p> - U ustaškom zločinu u Jasenovcu sudjelovali su i oni koji su trebali širiti ljubav i čitati Evanđelje. Mnogi su okrvavili ruke do lakata, čak bili rekorderi u činjenju zločina.</p><h2>'Republika Srpska je djelo Božje'</h2><p>Srpske zločine i zločince je, pak, često opravdavao pa je tako ocijenio presudu generalu <strong>Ratku Mladiću</strong> na kaznu doživotnog zatvora kao 'vražja djela koja rade svjetski moćnici'</p><p>- Mi smo znali da će Ratko Mladić biti osuđen i da će sve biti tako i mi, nažalost, tu ništa ne možemo učiniti. Sve se to događa jer silni svjetski moćnici rade vražja djela, a mi trpimo posljedice - kazao je Irinej.</p><p>Redovito je odbijao bilo kakav kompromis i s Albancima i izjavljivao da 'ne možemo nikada dopustiti da Kosovo bude nečija druga zemlja, a pogotovo naroda koji je godinama i stoljećima uništavao svetinje naše na Kosovu i u Metohiji'.</p><p>Za patrijarha Irineja Republika Srpska oduvijek je bila Božje djelo što je jednom prilikom dao na znanje u Banjoj Luci prilikom liturgije u Hramu Hrista Spasitelja.</p><p> - Republika Srpska srpsko je nacionalno i duhovno biće i nije slučajno nastala, već je djelo Božje da sačuva srpski narod, da bi opstao i ostao na ovim prostorima koji su zaliveni krvlju i utemeljeni na kostima - rekao je tom prilikom Irinej.</p><h2>'Stepinac je ustaški vikar i nacistički suradnik'</h2><p>U procesu kanonizacije <strong>Alojzija Stepinca</strong>, oštro se zalagao za prekid kanonizacije nazivajući ga "ustaški vikarom". U svoja dva pisma papi Franji, negirao je dokazane povijesne činjenice, prema kojima je Stepinac spašavao Srbe i Židove tijekom Drugog svjetskog rata. Također, nazvao ga je nacističkim suradnikom koji 'nije učinio ništa da zaštiti srpski narod u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.'</p><p>Patrijarh Irinej je oduvijek bio bliski prijatelj ratnog zločinca, četničkog vojvode <strong>Vojislava Šešelja</strong>.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>To dokazuje i snimka sa beogradskog sajma knjiga iz 2017. godine.U obilasku sajma Irinej je došao do štanda Velika Srbija. Tamo ga je dočekao Šešelj. Uz riječi 'Pomoz Bog' poljubio mu je ruku. A patrijarh mu je odgovorio: 'Bog ti pomogao vojvodo, jesi mi dobro?'</p><h2>Za poplave okrivio gay pride</h2><p>Za vrijeme velikih poplava u Srbiji 2014. godine tijekom molitve za prestanak kiše, za poplave okrivio je gay pride:</p><p>- To je Božja opomena da se sklonimo s puta zlobe!</p><p>Patrijarh je svojevremeno prokomentirao i žene kojima je poruči da su dužne rađati</p><p>- Dužni smo da obnovimo naš narod i da preporučimo našim materama da su dužne da rađaju djecu po božjem blagoslovu i da na taj način ostanemo u istoriji, iako smo postradali. Teško je nabrojati sva stradanja Srba u Bosni, Hercegovini, Lici, Dalmaciji, gdje su nestajala cijela sela - kazao je Irinej.<br/> </p>