Patrik (16) izradio svojeg Teslu u djedovoj radionici: Svaki vikend putovao sam u Rijeku

Vidio sam na internetu snimke kako ljudi sami rade makete Teslinog Cybertruck auromobila, no kilavo su to odradili pa sam se ja odlučio napraviti svoj za Personal Project kojeg imamo u drugom razredu u MIOC-u, rekao nam je Patrik Košćina (16) jedan od 40 učenika IB međunarodnog programa, u zagrebačkoj XV. gimnaziji, popularnom MIOC-u.

Objašnjenje na 15 stranica

Učenici drugog M i N razreda IB programa koji se provodi na engleskom su nedavno predstavili svoje radove koje su sami proizveli, odnosno obavezan "Personal project" u koji su uključili i očuvanje okoliša. Učenica Cecil Cabalier je napravila kremu za ruke od badema koja nema štetnih sastava, Emma Lovegrove je napisala 'The Murder in the Cafeteria', a likovi u krimiću su upravo njeni razredni kolege. Projekte su i pismeno morali objasniti na 15 strana, naravno, na engleskom jeziku.

'U projekt sam uložio 9.000 kuna'

- Dobili smo upute u svibnju 2021., a rok za predaju projekta je bio početak ožujka. Cijeli proces stvaranja Tesle je bio zanimljiv i izazovan, neke dijelove sam morao kupiti pa prenamijeniti. S obzirom na to da imamo dosta posla kroz tjedan, vikendima i pod praznicima sam putovao u Rijeku gdje živi nono i ima radionicu. On mi je ujedno bio i vanjski suradnik koji mi je pomagao - priča nam kreativan Patrik kojeg zanima inženjerstvo. Iako mu je prvi plan bio napraviti električni pogon, na kraju je ipak ispao benzinac.

- Benzin mi je ipak dao više konja - smije se Patrik, koji priznaje da bi električna verzija ipak ispala skuplja. Sama izrada automobila je koštala 9.000 kuna, a najskuplji je ispao motor, kojeg jedino nije trebao sastavljati.

Projekt je trajao više od godinu dana

Na Dan škole učenici su predstavili svoje projekte, a Patrik je svoju Teslu ponosno provozao po školskom dvorištu.

- Stvarno je bio lijep trenutak kad sam pokazao plod mog istraživanja koji je trajao više od godinu dana - rekao nam je Patrik, koji planira i dalje raditi na automobilu kad god uhvati slobodnog vremena. Karoserija je trenutno drvena, pa bi stavio metal. Isto tako automobil nema amortizere, pa traži način kako će to povezati. I naravno, popraviti ono što nije radilo kako je on to htio.

- Nije ništa bilo pretjerano teško napraviti, osim da sve radi istovremeno - smije se Patrik koji bi jednog dana mogao raditi i za Matu Rimca.

Profesorica Darija Kos, profesorica engleskog jezika i književnosti, te IB koordinatorica, ima samo riječi hvale za svoje kreativne učenike.

- Učenici su to odlično odradili i dali si truda. IB program ih potiče da kritički razmišljaju, ali i da budu kreativni. Nekima je lakše, nekima teže. no dobiju adekvatno znanje i vještine za 21. stoljeće - rekla nam je Kos koja je i dvoje učenika mentorirala.

