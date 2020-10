Na po\u010detku Domovinskog rata pridru\u017eio se brojnim dragovoljcima u obrani Hrvatske, u \u010dijim je redovima njegovo vojno znanje bilo itekako dobrodo\u0161lo. \"Vatreno kr\u0161tenje\" do\u017eivio je na Banovini, a potom dolazi u 4. gardijsku brigadu, u kojoj je ostao do kraja.\u00a0

Andrija Matija\u0161 je u akciji Maslenica bio tri puta ranjen u istom danu. Sudjelovao je i u akcijama Zima 94, Skok1 i Skok 2, a sa svojim je tenkistima u\u0161ao u Knin u akciji Oluja. Poginuo je na dana\u0161nji dan\u00a01995. u akciji Ju\u017eni potez kod Mrkonji\u0107 Grada.

- Uvijek je prije akcije govorio: Kad krenemo, gorjet \u0107e nebo i zemlja - posvjedo\u010dili su njegovi suborci, koji su uz njega bili i kad je poginuo.

Dok je u Po\u017eegi u travnju ponosno prisezala na vjernost domovini, ro\u010dnicu Anu Matija\u0161 (24) preplavili su sna\u017eni osje\u0107aji. U isto vrijeme u njoj su se mije\u0161ali ponos, prkos, zahvalnost, \u010de\u017enja. Gledaju\u0107i ponosne roditelje kojima duguje sve, o\u010di su joj se napunile suzama.

Tu, na tom po\u017ee\u0161kom asfaltu, njezinoj prisezi nije svjedo\u010dio \u010dovjek koji je najvi\u0161e zaslu\u017ean \u0161to se nakon zavr\u0161ene psihologije otisnula vojni\u010dkim vodama. Nije bilo njezinog strica Andrije Matija\u0161a Pauka, legende Domovinskog rata koji je poginuo 1995. godine. General bojnik Andrija Matija\u0161 Pauk bio je profesionalan vojnik, stru\u010dnjak za tenkove i oklopnu borbu, te izvrstan sporta\u0161 u vi\u0161e disciplina.

Obrani Hrvatske priklju\u010dio se odmah na po\u010detku Domovinskog rata, a sudjelovao je u svim akcijama 4. brigade , od borbe za Dubrovnik preko bitaka na \u0161ibenskom i zadarskom podru\u010dju. U akciji Maslenica bio je tri puta ranjen u istom danu. Sudjelovao je i u akcijama Zima 94, Skok 1 i Skok 2, a sa svojim je tenkistima u\u0161ao u Knin u akciji Oluja.

Iako je ro\u0111ena tek nakon njegove pogibije i nikada ga nije upoznala, pri\u010de o njemu bile su dovoljne da odlu\u010di nastaviti njegovim stopama.

- Po zavr\u0161etku studija op\u0107e psihologije koji mi je u mnogo\u010demu pomogao i pro\u0161irio vidike, odlu\u010dila sam i\u0107i stopama svog strica Andrije Matija\u0161a. Tako \u00a0\u017eelim o\u010duvati uspomenu na njega, ali i na sve poginule branitelje u Domovinskom ratu. Jer, zaista je \u010dast i neopisiv osje\u0107aj ponosa nositi odoru Oru\u017eanih snaga Republike Hrvatske - odlu\u010dnim nam je glasom tada rekla\u00a0Ana.

Odrasla je u malenom mjestu Pozorac u op\u0107ini Marina kraj Trogira i do nedavno nije mogla zamisliti vikend bez izlaska, \u017eivot bez putovanja..

- \u017delja za pristupanjem u vojsku uvijek je bila prisutna, ali nikada nije bilo pravo vrijeme i nikada nije bilo dovoljno hrabrosti odva\u017eiti se na taj korak. Sve do sada. Kada sam ljudima rekla da \u0107u u vojsku, ve\u0107ina ljudi bila je ponosna i odu\u0161evljena, dok je bilo i onih koji su tu odluku uzeli s rezervom. Jer, i danas ima ljudi koji su uvjereni da je vojska samo za mu\u0161karce - prisje\u0107a se Ana koja je od samog po\u010detka imala bezrezervnu podr\u0161ku svoje obitelji.

Prije kona\u010dne odluke, jo\u0161 je jednom morala dobro promisliti je li spremna ostaviti svoj dosada\u0161nji \u017eivot. Uz strah od nepoznatog, srce joj je govorilo da slijedi svoj put. I poslu\u0161ala ga je.\u00a0

-Do nedavno nisam izlazila iz haljinica, \u0161tiklica, nisam mogla zamisliti vikend bez izlazaka,putovanja... Kao i vjerojatno i svaka cura u ovim godinama. Promisliv\u0161i dobro, koliko god bilo te\u0161ko ostaviti sve na \u0161to am nau\u010dila, dobila sam ohrabrenje za vojni rok. Nisam dopustila da prevlada strah od nepoznatog. I sad mi je drago \u0161to sam tako odlu\u010dila. Jer vrijeme vojnog roka najljep\u0161i je period u mom \u017eivotu - s ushitom govori Ana.

U vojsci je, ka\u017ee, upoznala predivne, hrabre mlade ljude koji ustrajno idu za svojim ciljevima.

- Povezala sam se jako i s \u010detiri curke s kojima se svakodnevno \u010dujem i ne mogu zamisliti da ne\u0161to bitno ne podijelim s njima. Iako, dolazak u vojarnu na prvu je bio veliki \u0161ok. Sve dok se nismo naviknuli jedni na druge, na okolinu, postrojavanje, slu\u0161anje zapovjedi, na doslovno onu: rad, red i disciplina. Svi za jednog, jedan za sve. To je vojska. U vojsci se pove\u017ee\u0161 s ljudima na sasvim druga\u010diji na\u010din nego vani, ima\u0161 vremena shvatiti \u0161to \u017eeli\u0161 i bolje upoznati sebe - obja\u0161njava nam Ana.

Ve\u0107 na samom po\u010detku vojne obuke imala je susret s oru\u017ejem. Tada je i shvatila veli\u010dinu i odgovornost ovog poziva.

- Biti vojnik vi\u0161e je od samog posla. U\u010dili smo rukovati s oru\u017ejem i u kona\u010dnici pri zavr\u0161etku obuke pro\u0161li ga\u0111anje za ocjenu. \u00a0Sve se odvijalo na hodnjama i terenskim vje\u017ebama. Obuka je bila dinami\u010dna i zanimljiva. Ok, \u010desto je bilo i naporno, ali uz vrhunske instruktore i ekipu sve se mo\u017ee svladati - iskreno pripovijeda Ana.

Iako je zbog situacije sa \u0161irenjem korona virusa obuka trajala ne\u0161to kra\u0107e, \u00a0ova mlada ro\u010dnica jedva \u010deka da se \u0161to prije vrati vojni\u010dkom \u017eivotu.\u00a0

- Sada kada s odmakom gledam na sve, mislim da je volja ono \u0161to nas pokre\u0107e. \u017delja da budemo bolji, da se ono \u0161to smo nau\u010dili od svojih zapovjednika u vojsci samo nadogra\u0111uje ako su temelji dobro postavljeni. Nikada ne\u0107u zaboraviti prisegu na po\u017ee\u0161kom Trgu i posebnih emocija dok smo prisezali domovini, a ispred mene su bili moji roditelji koji su najzaslu\u017eniji za sve \u0161to sam do sada postigla u \u017eivotu - iskreno ni\u017ee Ana.

Voljela bi, ka\u017ee, kada bi se svatko u ovom \u017eivotu izborio za ono \u0161to \u017eeli sljede\u0107i svoje snove.

- Sljede\u0107i ideale mo\u017eemo bar poku\u0161ati biti sretni, a samo poku\u0161avaju\u0107i u tome \u0107emo i uspjeti - zaklju\u010dila je Ana koja u slobodno vrijeme volontira u dje\u010djem domu i \u017eupnom Caritasu, trenira crossfit i pjeva.

