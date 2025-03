Pauletić: Zlostavljanje mog sina traje preko godinu dana. Trpio je uvrede i teško ponižavanje

Robert Pauletić (60) oglasio se nakon optužbi da je fizički napao dvojicu 12-godišnjaka. On optužbe negira tvrdeći da ih je samo upozorio da prestanu zlostavljati njegova sina.

- Zlostavljanje moga sina traje više od godinu dana, s kratkim prekidom nakon što sam prošle godine bio telefonski nazvao neke učenike koji su sudjelovali u širenju toga, ali se opet intenziviralo proteklih tjedana - rekao je Pauletić u razgovoru zaSlobodnu Dalmaciju.

- Ima ih više, ali dvojica s kojom sam razgovarao u petak i rekao im da to više ne rade, jer će imati problema u školi, pa sam poslije uhićen zbog toga, najgori su od svih i ujedno pokretači mučenja. Treći iz grupe odmah je u ponedjeljak, dan nakon moga puštanja iz pritvora, verbalno napao moga sina na školskom hodniku - dodaje PAuletić.

- Uglavnom je to bilo svakodnevno psihičko maltretiranje praćeno uvredama i teškim ponižavanjem. Nekoliko puta su ga i klepnuli. Često uništavaju njegovu školsku opremu, paraju mu knjige, šutiraju pernicu po razredu... - priča Pauletić.

Navodi dalje kako se zbog svega njegov sin povukao u sebe. Na kraju je sve prijavio i policiji.

- Ovaj put smo to prijavili policiji. Iskreno, nisam htio miješati policiju u cijelu stvar, niti progoniti školu, htio sam samo upozoriti zlostavljače da mi puste sina na miru, ali njihovi roditelji lažno su me prijavili za nasilje nad njihovom djecom, i sad to više nije šala. Da je sudac istrage povjerovao njihovim lažima, mogao sam završiti u istražnom zatvoru na mjesec dana - zaključuje Pauletić