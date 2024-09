Paus: Tunel Učka treba biti besplatan za stanovnike Istre

Druga cijev tunela Učka otvara se danas nakon malo manje od četiri godine od početka radova. "Dobro je i pozdravljamo otvaranje druge cijevi Tunela Učka, značajan je to projekt za Istru. No, protiv smo toga da Istrijani i dalje budu kažnjeni i plaćaju 'porez' zbog činjenice da žive u Istri. Ako su Krčki most, Pelješki most i tunel Sveti Ilija besplatni, onda za Istrijane, kojima je to de facto jedina prava veza s ostatkom Hrvatske, mora biti besplatan i Tunel Učka", priopćio je jutros predsjednik IDS-a i saborski zastupnik Paus u priopćenju za javnost, napomenuvši da je to pravedno.

Dodao je kako je riječ o velikom infrastrukturnom projektu koji doprinosi standardu života u Istri, sigurnosti i protočnosti prometa kroz cijelu godinu, kao i povezanosti Istre s ostatkom Hrvatske.

Ističe kako je "snažna simbolika otvaranja druge cijevi Tunela Učka baš na današnji dan, kada se obilježavaju i Pazinske odluke kojima je Istra u političkom smislu sjedinjena s maticom Hrvatskom".

Otvaranjem druge cijevi Tunela Učka i skorim dovršenjem dionice Istarskog ipsilona od Tunela Učke do Matulji Istra će, kazao je Paus, biti i prometno sjedinjena s ostatkom Hrvatske ali je i podsjetio da stanovnici Istre u ovom slučaju moraju biti tretirani jednako kao i ostali građani Hrvatske.

Napominje da su stanovnici Istre "financijski sudjelovali u prvoj fazi izgradnje tunela kroz Učku, tunel je jedina prava veza Istre s Hrvatskom i zato mora biti besplatan za sve žitelje Istre".

Paus poručuje kako će se IDS osim za ukidanje tunelarine, zalagati i dalje za strateška ulaganja u prometnu infrastrukturu Istre.

Da bi cijela Istra bila cestovno povezana, dodao je, "nužno je izgraditi krak autoceste od Labina do Kanfanara i Istarski ipsilon pretvoriti u Istarski iks."

Kaže da Hrvatska na raspolaganju ima 26 milijardi eura za prometnu infrastrukturu koju je, kako je ustvrdio, osigurao IDS-ov europarlamentarac Valter Flego u prethodnom mandatu.

Na današnjoj svečanosti otvorenja druge cijevi tunela Učka sudjelovat će i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Obići će i novi Centar za upravljanje u Upravnoj zgradi Bina Istra upravljanje i održavanje.

Tunel Učka - jedan od najvažnijih infrastrukturnih objekata u Hrvatskoj

Tunel Učka jedan je od najvažnijih infrastrukturnih objekata u Hrvatskoj, a njegova druga cijev bit će svečano otvoren u petak navečer, što predstavlja važan korak u poboljšanju povezanosti Istarske i Primorsko-goranske županije. Promet kroz Tunel Učku se do sada odvijao dvosmjerno, kroz jednu cijev, koja je puštena u promet 1981. godine. Nova cijev duga 5,6 kilometara, omogućit će brži protok vozila i usklađivanje s europskim sigurnosnim standardima. Tunel Učka je treći tunel po dužini u Hrvatskoj, nakon Male Kapele i Sv. Roka.

Tijekom izgradnje korištene su najmodernije tehnike, uključujući tekuće eksplozive, pokretne trake za odvoz materijala i suvremene sustave probijanja i iskopa materijala.

Ti tehnološki napredni pristupi omogućili su brzo i učinkovito izvođenje radova unatoč brojnim izazovima, kao što su složena geološka situacija i zahtjevi za minimalnim utjecajem na postojeći promet.

Na izgradnji je bilo angažirano više od 500 radnika. Ukupna investicija iznosi oko 200 milijuna eura, a radovi su završeni u roku i bez dodatnih troškova usprkos problemu s inflacijom, manjkom radnika i velikom broju pukotina i jama u novoj cijevi.

"Radovi su trajali tri godine. U probijanju druge cijevi jedan od najizazovnijih trenutaka bilo je miniranje. Utrošeno je više od tisuću tona tekućeg eksploziva, a jedan od većih izazova bilo je više od 30 jama i pukotina na koje su naišli probijajući drugu cijev", kaže direktor Bina Istre Dario Silić.

Ističe da će nova cijev Tunela Učka biti najmoderniji tunel u Hrvatskoj.

Tijekom proboja druge nove cijevi tunela iskopano je 1,2 milijuna tona stijena i drugog materijala.

To je otprilike kao četvrtina piramide u Egiptu. Utrošeno je i tri tisuća tona čelika.

Bez kvalitetne i dobre infrastrukture ne možete dovesti turiste na zapadnu, a ponajviše istočnu obalu Istre, kaže Silić i podsjeća da 95 posto turista u Istru dolazi automobilima.

Paralelno s radovima na Tunelu Učka, zatvorena je financijska konstrukcija i započeti su radovi na dionici autoceste od deset kilometara koja će spojiti Učku i Matulje.

Ta dionica, zajedno s dupliranjem mosta Mirna i vijadukta Limska draga, dodatno će poboljšati prometnu povezanost Istre s ostatkom Hrvatske.

Planirani završetak radova je unutar tri godine, što će omogućiti putovanje od Pule do Zagreba za dva i pol sata, bez zaustavljanja.

Projekt uključuje brojne ekološke mjere koje su ključne za poboljšanje kvalitete života zajednice uz prometnicu.