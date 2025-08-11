Pauza za cigaretu u Austriji završila je držanjem za vlak pri brzini od 230 kilometara na sat

Muškarac koji je na stanici izašao zapaliti cigaretu potrčao je za brzim vlakom kojim je putovao, a koji je nakon stajanja krenuo, pa se uspio smjestiti između dva vagona, dok je vlak jurio brzinom od 100 km na sat, izvijestili su austrijski mediji. Tabloid Heute piše da se 24-godišnji alžirski državljanin ukrcao na brzi vlak u Innsbrucku, putujući u Beč.

Sišao je u St. Pöltenu, smještenom oko 60 kilometara zapadno od austrijske prijestolnice, kako bi zapalio cigaretu, ostavivši prtljagu u vlaku.

Kad je vlak krenuo bez njega u 10:03 u subotu, po rasporedu, 24-godišnjak je potrčao je za njim te se uspio smjestiti između dva vagona.

Heute piše da je vlak dosegao brzinu do 100 kilometara na sat kad je muškarac počeo kucati na prozore i primorao strojovođu da ga zaustavi nekoliko kilometara dalje.

Muškarac je potom neozlijeđen ušao u vagon. Policija ga je presrela u Beču-Meidlingu, a Heute piše da nije imao važeće dokumente te da je pritvoren.

Vlak je u konačnici stigao na svoje odredište sa samo sedam minuta zakašnjenja.