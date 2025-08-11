Obavijesti

News

Komentari 0
KRIVA PROCJENA

Pauza za cigaretu u Austriji završila je držanjem za vlak pri brzini od 230 kilometara na sat

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pauza za cigaretu u Austriji završila je držanjem za vlak pri brzini od 230 kilometara na sat
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Kad je vlak krenuo bez njega u 10:03 u subotu, po rasporedu, 24-godišnjak je potrčao je za njim te se uspio smjestiti između dva vagona

Muškarac koji je na stanici izašao zapaliti cigaretu potrčao je za brzim vlakom kojim je putovao, a koji je nakon stajanja krenuo, pa se uspio smjestiti između dva vagona, dok je vlak jurio brzinom od 100 km na sat, izvijestili su austrijski mediji. Tabloid Heute piše da se 24-godišnji alžirski državljanin ukrcao na brzi vlak u Innsbrucku, putujući u Beč. 

Sišao je u St. Pöltenu, smještenom oko 60 kilometara zapadno od austrijske prijestolnice, kako bi zapalio cigaretu, ostavivši prtljagu u vlaku.

Kad je vlak krenuo bez njega u 10:03 u subotu, po rasporedu, 24-godišnjak je potrčao je za njim te se uspio smjestiti između dva vagona. 

Heute piše da je vlak dosegao brzinu do 100 kilometara na sat kad je muškarac počeo kucati na prozore i primorao strojovođu da ga zaustavi nekoliko kilometara dalje. 

Muškarac je potom neozlijeđen ušao u vagon. Policija ga je presrela u Beču-Meidlingu, a Heute piše da nije imao važeće dokumente te da je pritvoren. 

Vlak je u konačnici stigao na svoje odredište sa samo sedam minuta zakašnjenja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Žena je rodila kod kuće. Ne zna se je li beba rođena živa. Mještani su u šoku
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili
SASTANAK NA ALJASCI

Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili

Ukrajinski „prsten tvrđava“ ili „pojas utvrda“ u Donjeckoj oblasti odnosi se na mrežu snažno utvrđenih gradova i obrambenih položaja koje je Ukrajina uspostavila kako bi zaustavila rusko napredovanje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025