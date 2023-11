Pavasović Visković: Ne vidim ništa sporno u policijskoj kaznenoj prijavi protiv Banožića

Policija je protiv bivšeg ministra obrane Marija Banožića podnijela kaznenu prijavu nadležnom Državnom odvjetništvu za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom iz nehaja. Za to kazneno djelo propisana je kazna do osam godina zatvora.

Policija je to učinila prije nego što je službeno dobila nalaz krvi iz kojeg bi se vidjelo je li Banožić možda vozio pod utjecajem alkohola. Ako jest, tad bi se njegovo postupanje moglo okvalificirati kao da je to učinio iz namjere, za što zakon propisuje kaznu zatvora od 3 do 15 godina.

- Namjera se inkriminira rjeđe, za prometne nesreće izazvane pod utjecajem alkohola, droga, lijekova koji se ne smiju koristiti prije ili tijekom vožnje te u slučaju velikog prekoračenja dopuštene brzine, obijesti i slično - pojasnio je za N1 televiziju Luka Lenić, odvjetnik i bivši zapovjednik Postaje prometne policije PU zagrebačke.

- Ne vidim ništa sporno u postupanju policije. Dapače, mislim da su upravo zbog pozicije na kojoj se Banožić nalazi postupali ažurnije nego što bi postupili u drugim slučajevima. Naravno, sigurno je napravljena preliminarna analiza njegove krvi i bilo je jasno ima li u njoj alkohola - kaže Ljubo Pavasović Visković, kazneni odvjetnik s iskustvom u obrani vozača koji su sudjelovali u prometnim nesrećama sa smrtnim posljedicama.

- Ako bi se naknadno utvrdila neka važna nova činjenica koja bi pogoršala poziciju gospodina Banožića, naravno da se može disponirati i s kaznenom prijavom i s inkriminacijom, tako da ni u tom slučaju nikakva šteta ne bi bila napravljena. Međutim, ovakve prometne nesreće okvalificiraju se ovako kako je napravila policija u ovom slučaju - tvrdi Pavasović Visković.

Odvjetnik Fran Olujić, gostujući u emisiji Hrvatskog radija "U mreži prvog", rekao je kako o mnogim faktorima ovisi kako će se stvari odvijati. "Za očekivati je da će Državno odvjetništvo i formalno pokrenuti istragu. U toj istrazi bit će potrebno provesti prometno vještačenje. O tom, ali eventualno i o drugim vrstama vještačenja, jer u obzir dolazi i meteorološko vještačenje, jer se tvrdi kako je bila magla, ovisi kako će se stvari odvijati - rekao je Olujić, koji tvrdi da ima opcija prema kojoj Banožić ni ne mora ići u zatvor, ako se utvrdi da je riječ o "djelu iz nehaja".