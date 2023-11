Banožiću su uzorke krvi i urina uzeli u Osijeku: Toksikologinja objasnila zašto ih šalju u Zagreb

Sada već bivšem ministru obrane Mariju Banožiću uzeli su uzorke krvi i urina i poslali ih na analizu nakon što je kod Vinkovaca u subotu skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji Goran Šimić. Rezultati ove analize još uvijek se čekaju, a uzorci uzeti u osječkoj bolnici slali su se na testiranje u Zagreb.

Je li Banožić nesreću skrivio pod utjecajem alkohola otkrit će Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić', koji se nalazi pod MUP-om.

Toksikologinja i stalna sudska vještakinja Biserka Riha pojasnila je za tportal zašto se uzorci nisu analizirali u KBC-u Osijek nego su se slali u Zagreb.

- Svi slučajevi, uvjetno rečeno veliki i mali sa smrtnim posljedicama šalju se u Zagreb. U Zagrebu takvu analizu, osim u Vučetiću, radi Zavod za sudsku medicinu. Alkohol i droga koja se analizira traže posebnu analitičke aparate. U Osijeku se to može napraviti enzimatskom metodom, koja je točna, ali nije kao plinska kromatografija, koja je točnija. Enzimatska metoda je točna, ali ne sto posto. Liječnici to naprave da vide je li im pacijent u alkoholiziranom stanju. To je kao i policijski dräger, ali nije prevelik dokaz na sudu. Nekad prođe, a nekad ne. Nije relevantno. Jedino plinska kromatografija je relevantna. Riječ je o iznimno skupim uređajima - objasnila je Riha.

Riha kaže kako postoji posebno propisana procedura po kojoj liječnik uzima krv i urin, a oni se pakiraju u policijske setove koji se propisno moraju zatvoriti i zapečatiti te se tako po proceduri osigurava identitet uzorka.

- Za analizu alkohola ne treba dugo, traje sat vremena, dok za droge treba nešto više vremena. To ovisi o preliminarnom rezultatu o kojoj bi se drogi radilo. Zna potrajati i do dva, tri dana - rekla je Riha.

Podsjetimo, Banožić je u subotu ujutro na izlazu iz Vinkovaca prema Županji vozilom pretjecao kamion te se sudario s kombijem koji je dolazio iz suprotnog smjera. Vozač kombija Goran Šarić (40), otac dvoje djece, je poginuo.

Protiv Banožića policija je podnijela kaznenu prijavu za nesreću iz nehaja. Prema Kaznenom zakonu, sudionik u cestovnom prometu koji kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu velikih razmjera, pa zbog toga prouzroči smrt jedne ili više osoba, kaznit će se kaznom zatvora od tri do 15 godina. U slučaju da se radi o nehaju, kazna je od jedne do osam godina.