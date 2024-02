Pavasović Visković o curenju VAR snimki: 'HNS se po običaju bavi onime što je nebitno'

Snimke koje su procurile iz VAR sobe tijekom utakmice Hajduk-Varaždin izazvale su buru u javnosti koja se i dalje ne stišava, a njima se sada bavi i tužiteljstvo. Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković je za RTL rekao da u ovom slučaju nema regionalnih podjela te da se radi o širem problemu koji se tiče cijele Hrvatske.

- Mislim da je nebitno hoće li se utvrditi način na koji je to izišlo u javnost. HNS se po običaju bavi onime što je nebitno. Ovdje se treba baviti sadržajem onoga što je izišlo u javnost, a to je za HNS prilično difamantno.

Pavasović Visković smatra da je ovo politički problem, ali i nešto što se ne bi smjelo događati u civiliziranoj zemlji.

Otkrio je i što je za njega najspornije na snimci.

- Nitko nije vidio snimku na koju se Bruno Marić poziva. Bruno Marić je prilično pametan čovjek koji je danas pokušao sa spinom koji mu neće proći, a to je da postoji jasan dokaz da se radilo o zaleđu. On je tvrdio da postoji, no nije ga pokazao. Marić je rekao da Croatel nije dao tu snimku pa se postavlja pitanje tko ne govori istinu. Možda Croatel na štetu HNS-a skriva snimku ili Bruno Marić jednostavno ne govori istinu? Ono što je sporno je da je ključna odluka za nastavak prvenstva donesena bez jasnog dokaza. Sudac u VAR sobi je bez da je bio siguran radi li se o zaleđu, presjekao da se radi o zaleđu i Hajduku oteo 2 boda. Hajduk bi bio prvi na ljestvici da je utakmica završila onako kako je trebala. Sporno je što nema dokaza radi li se o zaleđu. Nitko, pa ni Bruno Marić ne može tvrditi je li bilo zaleđa. Znamo kako se stvari rješavaju kada nema dokaza - u prednosti ostaje klub koji je dao gol.