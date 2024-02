Jakobušić: Sudačka komisija je opterećenje za naš nogomet. Mnogi im već odavno ne vjeruju

Sve je započelo nakon što su u utorak u javnost izašle audiosnimke komunikacije između VAR sobe i suca na utakmici Varaždina i Hajduka (1-1). Splitski klub oglasio se nedugo nakon toga i u izvanrednim vijestima objavio cjelovite snimke sve tri sporne situacije, a one se odnose na potencijalni prekršaj nad Livajom uoči gola Varaždina, potencijalni penal za Hajduk i poništeni gol splitske momčadi.

Bili su zatražili i očitovanje o spornim situacijama od HNS-a i predsjednika sudačke komisije Brune Marić koji je, pak, na press konferenciji u srijedu izjavio kako su suci donijeli sve ispravne odluke i da nisu ni na koji način oštetili Hajduk.

Splitski klub nije ostao dužan. Poslali su izjavu predsjednika Lukše Jakobušića koji se osvrnuo na cijelu situaciju koja posljednjih dana zabavlja hrvatsku nogometnu javnost.

Kakav je vaš komentar na cjelokupnu situaciju koja posljednjih nekoliko dana potresa hrvatski nogomet?

- Protekle tri i pol godine uprava i ja bili smo fokusirani isključivo na klub. Međutim, svjedoci smo ovih dana što se događa, a to je samo jedan modus operandi što se događa posljednjih desetljeća u hrvatskom nogometu. Hajduk je na to uvijek ukazivao. Međutim, bio sam dojma da mogu na jedan drugi način, drugi pristup, argumentirani, jedan konstruktivniji prema vrhu HNS-a postići neke bolje rezultate za cjelokupni hrvatski nogomet. Govorili su mi da to neće biti moguće. I bili su u pravu.

Danas smo svi pratili konferenciju za medije sudačke komisije, kakva je vaša reakcija?

- Obzirom na njihovu ulogu, mislim da imaju preveliku vidljivost. Činjenica je da su oni opterećenje za hrvatski nogomet duže razdoblje. Traže da im vjerujemo, a a mnogi im već odavno ne vjeruju. I to s razlogom. Oni su odavno izgubili kredibilitet. Ne bih uopće o njima, možda je grubo reći, ali su oni nebitni. Ovdje je sve na onome tko donosi odluke, onaj tko upravlja komisijom, iako je ona u suštini neovisna, a to je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Hajduk kao klub neće odustati. Kako vidite daljnje poteze i korake?

- Kako sam rekao, moj način rada u protekle tri i pol godine očito nije urodio plodom. Ili nas ne shvaćaju ozbiljno ili mene ne shvaćaju ozbiljno. Hajduk je tu bitan, mi smo tu svi radi Hajduka. Ono što tražim od njega to je konkretno, ali neće više biti očitovanja i dopisa, trebaju nam konkretni koraci. Mi ćemo se potruditi, ali i hrvatska i hajdučka javnost i Hajduk će se potruditi da ga svaki dan podsjećamo na svoju ulogu, da nije uloga samo reprezentacija nego hrvatski nogomet za koji su preuzeli odgovornost. To je jedna velika i časna uloga, ali i obaveza i očekujemo da se tako i ponašaju. Ne radi Hajduka i za Hajduk, već za čisti, pravi i neiskvareni hrvatski nogomet kojem svi težimo. Ustvari, kojem teži ona esencija. Mi ćemo na tome inzistirati i kao što sam rekao, mi smo tu da ga podsjećamo. To ćemo i raditi.