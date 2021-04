HDZ-ovac Marko Pavić, za emisiju HRT-ovu Otvoreno kazao je da nije točno da Vlada ne želi objaviti Nacionalni plan oporavka te dodao kako je bilo vidljivo u saborskoj raspravi da pojedini zastupnici još taj plan nisu ni pročitali.



- Plan opravka dio je paketa koji je vrijedan 24 i pol milijarde eura i mora se integralno gledati uz EU fondove koje imamo sljedećih deset godina - rekao je Pavić te naglasio da Hrvatska taj novac nije isprosila već dobila od EU fondova.

Osim toga, istaknuo je kako je Hrvatska prešla prag od 60% razvijenosti EU te da bi trebala dobiti dvije milijarde eura manje.

Pavić je također istaknuo da je predsjednik Vlade Andrej Plenković jasno zauzeo stav da Hrvatska mora iskoristiti barem dvije omotnice kako bi se ti kriteriji mogli primjenjivati, a u Planu oporavka je četvrtina sredstva pa će tek do ljeta u Hrvatskom Saboru doći rasprava i o tri četvrtine ostalih sredstava. Plan oporavka je trenutno u finalnoj fazi usuglašavanja, predsjednik Vlade poslao je prijedlog u Sabor kako bi dobio i prijedloge oporbe te ga objedinjenog poslao do 30. travnja.



Marija Selak Raspudić iz Kluba zastupnika Mosta, između ostalog, rekla je da je dobro što će Hrvatska dobiti taj novac, no smatra da iz oporbe trebaju doći konstruktivni prijedlozi.





- To je prva stvar koju smo napravili kada smo počeli izlaganje o ovome. Ne bi se složila s generalnom konstatacijom da oporbeni zastupnici nisu ni pročitali sažetak. Vrlo smo ga pažljivo pročitali - naglasila je Selak Raspudić i dodala da su u sažetak Plana stavljene i apsurdne stvari koje ne postoje poput digitalizacije etičkog sustava državnih službenika, zapošljavanja novih stručnjaka u svrhu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije.

Selak Raspudić naglasila je kako je dato pet prijedloga kako poboljšati sažetak te da je sada trenutak da se uvede elektroničko glasovanje i unaprijedi hrvatsko društvo.