Pavić: Da vrijedi teza da HDZ ima šapu nad pravosuđem, ne bi se hapsili ministri na dužnosti

Marko Pavić, HDZ, Damir Bakić, Možemo!, Dario Hrebak, HSLS i Dario Zurovec, nezavisni komentirali su raspravu o državnom proračunu u Saboru, koju je zasjenila afera u zdravstvu. Planirani su prihodi od 33 milijarde eura, a rashodi od 37 milijardi uz projekciju gospodarskog rasta od 3,2 posto. Premijer Plenković smatra da su ovakvim prijedlogom proračuna postavljeni kvalitetni temelji za iduću godinu. Za oporbu - proračun je premrežen korupcijom. Marko Pavić iz HDZ-a podsjetio je da je proračun temeljen na tri stupa - povećanje plaća, mirovina i socijalnih davanja, drugi je veća konkurentnost i ulaganje u gospodarstvenike, treći - demografska i stambena politika.

- Stvoren je pozitivni makroekonomski okvir, to ne tvrdimo mi, nego rejting agencije koje su tri puta povećavale rejting i dale pohvale Vladi. Što to znači za građane? Prvenstveno rast BDP-a od 3,2 posto i dug koji pada ispod 56 posto BDP-a, znači da možemo kvalitetno servisirati sve potrebe, a to znači veće mirovine - povećanje od 780 milijuna eura, veće plaće za zaposlene u javnom sektoru, liječnike, profesore, 516 milijuna eura, inkluzivni dodatak za osobe s invaliditetom 900 milijuna eura, nova demografska mjera - prvih šest mjeseci majke imaju punu plaću, drugih šest mjeseci sada će imati punu plaću do 3 tisuće eura, i udvostručuje se naknada za novorođenče na 618 eura, rekao je Pavić u emisiji "Otvoreno".

Ustvrdio je da će građani sigurno imati bolji život.

Dario Zurovec, nezavisni, smatra da treba više ulagati u obranu, a negativnim ističe curenje novca u zdravstvu.

- Problem je puno širi od proračuna. Hoće li neke demografske mjere pomoći, to ćemo tek vidjeti. Cijela Europa stari i ne možemo očekivati promjene preko noći. Treba definitivno više uložiti u željeznice - kazao je Zurovec.

Smatra da smo kao zemlja previše ovisni o tuđem novcu.

Četiri milijarde eura deficita. Danas u Saboru mogle su se čuti primjedbe da je trebalo konzervativnije planirati. Dario Hrebak, HSLS, s tim se ne slaže.

- Imamo gospodarski rast od 3,2 posto, to je dobro. Iz naše perspektive liberala, malo bismo rezali potrošnju državnog proračuna. Mi smo koalicijski partner. Problem je što paralelno s jedne strane morati jačati gospodarstvo, a s druge zadovoljiti težnju građana za boljim standardom, što je poprilično teško. To nam gospodarski rast u ovom trenutku omogućava, ali treba biti oprezan do koje mjere da opet ne uđemo u spiralu inflacije - rekao je Hrebak.

Istaknuo je kako svi koalicijski partneri smatraju da treba više raditi na poboljšanju položaja umirovljenika.

Damir Bakić, Možemo!, kazao je kako se današnja rasprava o proračunu u Saboru odvijala u potpuno užasavajućoj atmosferi.

- Meni je bilo mučno. Znali smo da ima korupcije u zdravstvu, ali bilo mi je nezamislivo da kriminalno udruživanje može doći do samog državnog vrha, do ministra. To je šokantna činjenica i teško je odvojiti jedno od drugoga. Ne bismo smjeli pustiti da te stvari idu tek tako svojim tokom - rekao je Bakić.

Smatra da su naše mirovine još uvijek 10 posto podcijenjene.

Pavić je rekao kako su svi zgroženi situacijom oko Beroša.

- Korupcija ima ime i prezime. Da vrijedi teza da HDZ ima šapu nad pravosuđem, ne bi se hapsili ministri na dužnosti. Ako je netko ogriješio, ovdje izgleda da ministar jest, u zatvoru je. Kada govorimo o europskim tužiteljima, prva stvar je da je vladajuća većina u Saboru prihvatila da ih želimo u Hrvatskoj. Oni su u sustavu USKOK-a, to nisu službenici iz Bruxellesa. Imamo u zakonu da o nadležnosti odlučuje šef DORH-a, koji je šef svima njima - rekao je Pavić.