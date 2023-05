Pavić Šimetin: Nije proglašen kraj pandemije. Za obavijest WHO-a moramo vidjeti što znači

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da Covid-19 više ne predstavlja "globalnu zdravstvenu krizu". Izjava predstavlja veliki korak prema okončanju pandemije i dolazi tri godine nakon što je prvi put proglašen najviši stupanj uzbune zbog virusa.

- Ovo što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila kraj globalne zdravstvene krize ne znači ujedno da je proglašen kraj pandemije. Postoje određene terminološke razlike, no ne možemo reći što to znači jer se još usuglašavamo. No, proglašenje kraja zdravstvene opasnosti je niža razina od pandemije. Teško je reći što će biti sad. Od mjera imamo maske u bolnicama, obvezu testiranja prije hospitalizacije, ali to nije nužno vezano uz kraj pandemije već uz samu bolesti. Imamo i izolaciju za pozitivne osobe, ali to su sve mjere vezane uz narav bolesti, moramo se još usuglasiti što će biti sad - rekla je za 24sata zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin.

Na stranicama Svjetske zdravstvene organizacije stoji vijest da je glavni direktor WHO-a objavio Izvješće s petnaestog sastanka Odbora za hitna stanja Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.) održanog u četvrtak.

WHO: Države neka nastave slijediti privremene preporuke

- Tijekom raspravne sjednice, članovi Povjerenstva istaknuli su trend pada broja umrlih od COVID-19, pad broja hospitalizacija povezanih s COVID-19 i prijema na odjele intenzivnog liječenja te visoke razine imuniteta stanovništva na SARS-CoV-2. Stajalište Odbora mijenjalo se tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Premda priznaju preostale neizvjesnosti koje donosi potencijalna evolucija SARS-CoV-2, savjetuju da je vrijeme za prijelaz na dugoročno upravljanje pandemijom COVID-19.

Glavni direktor WHO-a slaže se sa savjetom Odbora u vezi s tekućom pandemijom COVID-19. Utvrđuje da je COVID-19 sada utvrđen i tekući zdravstveni problem koji više ne predstavlja javnozdravstvenu hitnu međunarodnu zabrinutost (PHEIC). Razmotrio je savjet Odbora u vezi s predloženim privremenim preporukama te će kako je objavio WHO, sazvati Odbor za reviziju IHR-a kako bi dao savjet o stalnim preporukama za dugoročno upravljanje pandemijom SARS-CoV-2, uzimajući u obzir Strateški plan pripravnosti i odgovora na COVID-19 za razdoblje 2023.-2025. Tijekom ovog prijelaza, državama strankama se savjetuje da nastave slijediti izdane Privremene preporuke - navodi se u obavijesti objavljenoj na stranicama WHO-a.

