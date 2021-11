Mi bi voljeli da ove brojke pokazuju da smo dosegli vrhunac četvrtoga vala s obzirom na to da su ovotjedne brojke vrlo slične onima od prošloga tjedna, odnosno nemamo više taj porast u odnosu na prethodni tjedan, ali zapravo će nam to pokazati dani koji su pred nama - rekla je epidemiologinja Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za HRT.

- Teško je to sa sigurnošću tvrditi zato što smo već imali situaciju da se smirilo pa nam se činilo da je to možda to, ali je nastupio daljnji porast. Ovaj tjedan je sličan prethodnom tjednu, prošli tjedan je bio veliki porast u odnosu na prethodna dva tjedna. Kada gledamo zadnja dva tjedna u odnosu na prethodna dva tjedna to je porast od oko 70 posto, ali ovaj tjedan je izrazito sličan prošlom - rekla je.

Osobe koje su se sada zarazile, a među njima će smrtnih ishoda biti oko 1 posto

- To je potpuno točno zato što nam smrtni ishodi uvijek dolaze kasnije od samog zaražavanja. Osobe koje su se sada zarazile, a među njima će smrtnih ishoda biti oko 1 posto, te smrti se neće dogoditi danas već za nekoliko tjedana, najvjerojatnije upravo unutar 4 tjedna - komentirala je Šimetin izjavu član Vladina znanstvenog savjeta Branko Kolarić jučer je rekao da se više nitko ne zarazi, za mjesec dana imat ćemo još 2.000 mrtvih.





- Bolnički sustav prilagođava broju novooboljelih, odnosno osoba koje treba hospitalizirati, tako da se kreveti i odjeli koji su bili namijenjeni za nešto drugo prenamjenjuju za COVID. U tom smislu imamo jako puno kapaciteta jer ukupno imamo oko 24 tisuće bolničkih postelja, a sada je oko 2 tisuće namijenjeno za COVID. Mogu se prenamijeniti nove postelje, ali se onda nešto od hladnog pogona odgađa na neko vrijeme - rekla je Pavić Šimetin.

Nedostaje nam zdravstvenih djelatnika



- Naravno da je taj nedostatak sada još vidljiviji i sve to što naši kolege rade u bolnicama, i liječnici sestre, je vrlo zahtjevno i treba imati puno znanja i iskustva i nema takvih ljudi na tržištu rada da ih možete zamijeniti nekim novim zapošljavanjima - rekla je Šimetin na temu problema manjka zdravstvenih radnika.





- To ćemo tek vidjeti, uvijek moramo pričekati da prođe neko vrijeme da vidimo efekt jednog takvog velikog okupljanja. Ono što je tu svojevrstan plus u odnosu na druga velika okupljanja je činjenica da je to ipak bilo na otvorenom, tako da se možda neće tako jako odraziti na epidemiološku situaciju. Ali to ćemo tek vidjeti za oko 2 tjedna - rekla je na pitanje predstavlja li Vukovar nakon obilježavanja novo potencijalno žarište.